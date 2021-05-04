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10.05.2021 07:00
Рубрика: Власть

Оформить наследство можно будет за один визит к нотариусу

Как цифровые технологии ускоряют оформление наследства
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 97(8448)
Новые технологии значительно ускорят печальные хлопоты: все проблемы с наследством можно будет решить за один визит к нотариусу, предварительно записавшись к нему через портал госуслуг. А оформить недвижимость по свидетельству о праве на наследство можно будет в Росреестре через нотариуса в режиме онлайн. О цифровых новациях нотариата - как уже внедренных, так и вступивших в силу - рассказал президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик.
Новые сервисы нотариата делают важные юридические процедуры простыми и комфортными. Фото: Виктор Васенин Новые сервисы нотариата делают важные юридические процедуры простыми и комфортными. Фото: Виктор Васенин
Новые сервисы нотариата делают важные юридические процедуры простыми и комфортными. Фото: Виктор Васенин

Например, на портале госуслуг начал работать онлайн-сервис записи к нотариусу для открытия наследственного дела и получения свидетельства о праве на наследство в электронной форме. Пока - в пилотном режиме. Первыми оценить удобство новой услуги смогут жители Белгородской области и Ханты-Мансийского автономного округа. До конца 2021 года сервис станет доступен и в остальных регионах.

Фото: Thitiphat Khuankaew / Istock
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Проект "Запись к нотариусу" создан совместно Федеральной нотариальной палатой и минцифры в рамках суперсервиса "Утрата близкого человека". Он упрощает процедуру оформления наследственных прав и сводит к минимуму личные визиты наследников к нотариусу.

Воспользовавшись личным кабинетом на портале госуслуг, гражданин-наследник сможет выбрать удобное для себя время посещения нотариальной конторы, записаться на прием к нотариусу, а также заранее направить ему на проверку скан-копии имеющихся на руках документов. Получив подтверждение выбранных даты и времени, заявитель сможет открыть наследственное дело либо заявить о своих правах уже в рамках открытого дела в ходе лишь одного визита к нотариусу.

После посещения нотариальной конторы и предоставления оригиналов документов гражданину в личный кабинет на портале госуслуг придет уведомление об открытии наследственного дела. Там же через какое-то время можно будет получить свидетельство о праве на наследство в электронной форме. Такой документ будет равнозначен по своей юридической силе привычному бумажному свидетельству. Но при этом цифра в огне не горит и в воде не тонет, она всегда под рукой. Если же появится желание получить в руки бумагу, всегда можно обратиться к оформлявшему наследство нотариусу.

Найти нотариуса и записаться к нему можно через портал госуслуг

По запросу наследника нотариус также может направить в банк распоряжение о распределении денежных средств между наследниками, освободив их от необходимости самим идти в кредитную организацию. Унаследованные денежные средства они получат напрямую на свои банковские счета.

Фото: Александр Корольков
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Как рассказал президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик, сейчас нотариат активно развивает электронное сотрудничество с Росреестром. Сегодня по закону срок регистрации нотариально удостоверенных сделок, документы по которым поступили в электронном виде, составляет один день. В Росреестре подчеркивают, что вскоре такие сделки планируется регистрировать еще быстрее.

"В процессе цифровизации сферы оборота недвижимости квалифицированное правовое обеспечение сделок нотариусами, их имущественные гарантии и электронные сервисы нотариата позволяют обеспечить стабильность этой сферы, защиту прав участников сделок и собственников жилья. Безусловно, наше сотрудничество с Росреестром в первую очередь направлено на совершенствование и развитие электронных инструментов в интересах граждан", - отметил президент ФНП Константин Корсик.

Также он сообщил, что за год популярность онлайн-реестров и сервисов нотариата выросла вдвое. Например, реестр уведомлений о залоге движимого имущества был создан по поручению президента России для борьбы с мошенничествами с кредитными автомобилями. С его помощью можно проверить движимое имущество на предмет наличия залога перед покупкой. Сколько граждан благодаря нему не купили машину вместе с долгами, сосчитать невозможно.

Власть Право Финансовое право Наследственное право Реформа нотариата

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