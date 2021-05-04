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04.05.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Как изменится курс рубля после первых майских праздников

Текст: Георгий Панин
В мае у рубля не будет таких важных драйверов, как решения по процентным ставкам, принимаемые Банком России, ФРС США и Европейским ЦБ. Кроме того, у нефтяного рынка не будет решения ОПЕК+, так как страны-участницы альянса соберутся на очередную встречу только в начале июня.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала, что будет влиять на динамику курса рубля в течение ближайшего месяца:

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Росстат в первой декаде мая запланировал публикацию статистики по динамике потребительских цен в России по итогам апреля. По нашим прогнозам, она могла вырасти до 5,9 процента в годовом исчислении.

Это, на наш взгляд, может стать поводом для нового повышения ключевой ставки Банком России в июне. И, соответственно, в курс рубля будут закладываться соответствующие ожидания, что может укрепить российскую нацвалюту.

А 17 мая Росстатом будет опубликована первая оценка роста российского ВВП по итогам первого квартала 2021 года. Мы полагаем, что в годовом исчислении можем увидеть падение на 2-3 процента по сравнению с докризисным первым кварталом 2020 года. Однако в квартальном исчислении можем увидеть рост по сравнению с четвертым кварталом на 0,8-1 процент. Если квартальные темпы роста ВВП РФ превысят прогнозные, это тоже будет способствовать укреплению рубля в краткосрочном периоде.

С другой стороны, новые санкции США против России все еще на повестке дня. Не исключено, что до 2 июня администрация может снова объявить о санкциях против российской экономики, бизнеса или отдельных предпринимателей. Не исключена также "вторая часть" санкций против российского госдолг. То есть запрет для американских инвесторов приобретать рублевые облигации еще и на вторичном рынке. И эти ожидания вкупе с ухудшением российско-американских отношений могут в мае оказывать давление на рубль.

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Среди рисков для курса рубля на повестке дня остается также и пандемия ковида. В мире, особенно в ряде развивающихся стран, число заразившихся коронавирусом вновь растет, что позволяет медикам в этих странах говорить о третьей волне пандемии.

Так что в мае ситуация для рубля опять ожидается противоречивой. Сегодня, в первый торговый день мая в России, доллар может колебаться в рамках 74-76,5 рубля, евро - в диапазоне 90-91 рубль. До начала июня прогнозируем по курсу доллара интервал в 73-78 рублей, по курсу евро - в 89-92 рубля.

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