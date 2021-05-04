Как узаконить перепланировку квартиры

Ремонт квартиры часто совмещается с перепланировкой - одну стену хочется снести, в другом месте, напротив, отгородить угол, кухню расширить за счет коридора, а коридор - присоединив приквартирный "тамбур".Однако многие изменения требуется оформить документально. Как это сделать, рассказали специалисты Росреестра.

Переустройство или перепланировка помещений в многоквартирном доме проводятся по согласованию с органом местного самоуправления, отмечают в Росреестре. Собственник помещения до начала работ должен обратиться в муниципалитет или МФЦ с заявлением и, при необходимости, комплектом документов. Если недвижимость не зарегистрирована в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), необходимо представить подлинник документов, подтверждающих права на квартиру, а также их нотариально заверенную копию.

Если после перепланировки к помещению окажется присоединена часть общего имущества дома (тот же "тамбур"), то нужно представить проект перепланировки с протоколом общего собрания собственников помещений в доме об их согласии. Тот, кто проживает по договору социального найма (в неприватизированной квартире), должен представить письменное согласие всех членов семьи нанимателя, в том числе временно отсутствующих. Понадобятся заключение органа охраны памятников (если дом считается памятником архитектуры, истории или культуры), а также техпаспорт помещения, но их муниципалитет может запросить и самостоятельно.

Если местные власти согласовали перепланировку, можно приступать к ремонтным работам. Завершение перепланировки подтверждается актом приемочной комиссии, который должен быть направлен муниципалитетом в Росреестр. Затем собственник должен представить в Росреестр или МФЦ заявление и технический план, подготовленный на основании проекта перепланировки и акта приемочной комиссии. Технический план, где указаны изменения характеристик квартиры (например, ее площади) подготавливает кадастровый инженер, с которым собственник должен заключить договор подряда.

Росреестр рекомендует проверять сведения о кадастровом инженере до заключения с ним договора - через реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров на сайте ведомства. В реестре можно узнать о членстве кадастрового инженера в саморегулируемой организации кадастровых инженеров (тем самым проверив право осуществления им кадастровой деятельности) и о результатах его профессиональной деятельности - количестве подготовленных им документов и решений об отказах на основании этих документов. "Это поможет выбрать надежного и проверенного специалиста", - подчеркивают в ведомстве.

В финале Росреестр выдает владельцу квартиры выписку из ЕГРН с новыми характеристиками помещения, а также графическими сведениями о нем (информацией о различных элементах помещения - например, стенах, перегородках, окнах и дверях, лестницах, балконах, внутренних выступах стен).