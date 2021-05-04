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04.05.2021 17:18
Рубрика: В мире

Казахстан продлил запрет на въезд из 54 стран

Текст: Константин Волков

Власти Казахстана продлили до 31 декабря 2021 года приостановку безвизового въезда из 54 стран мира с целью борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявила 4 мая пресс-служба МИД Казахстана.

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В числе стран, из которых ограничен въезд - США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Япония и другие. России в этом списке нет.

Безвизовый въезд в Казахстан для граждан ряда стран был приостановлен в прошлом году сроком до 1 ноября 2020 года, затем продлен до 1 мая нынешнего года.

С начала пандемии в Казахстане от коронавируса скончались 3 762 человека, заболели более 330 тысяч.

В мире экс-СССР Казахстан Пандемия коронавируса COVID-19

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