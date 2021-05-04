Кешбэк по детским путевкам запустят после 15 мая

Программу туристического кешбэка продлят до конца 2021 года и распространят на путевки в детские лагеря. Запустить обновленную программу должны уже после 15 мая. Такие сроки указаны в поручении правительству России по реализации Послания президента Федеральному Собранию.

Купить детскую путевку за полцены можно будет и на летние, и на осенние каникулы. Фото: Сергей Михеев

Россиянам будут возмещать 50% стоимости оплаченного турпродукта для детей, то есть путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления. Кроме того, часть стоимости оплаченного турпродукта вернут финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, волонтерских и творческих инициатив, в том числе победителям проектов "Россия - страна возможностей". Как пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, возможностями программы воспользуются 357 тысяч детей. На эти цели из бюджета выделят 5 млрд рублей.

Подробности программы еще прорабатываются. В Ростуризме рассказали о тех параметрах, которые уже известны. Программа компенсации части стоимости путевок в детские лагеря будет работать до конца года, то есть воспользоваться преимуществами можно будет не только на летние каникулы, но и на осенние.

Условия возвращения половины стоимости за детские путевки, скорее всего, будут те же, что и при покупке туров по России. Покупку нужно оплатить банковской картой "Мир". На нее же в течение пяти дней вернется 50% стоимости покупки. Период проживания в организациях детского отдыха должен быть не менее одной смены. При этом минимальная стоимость путевки не ограничена.

Участвовать в программе по своему желанию смогут все стационарные детские лагеря в России. Список всех организаций, присоединившихся к программе, будет опубликован на сайте "Мирпутешествий.рф". Но вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь по уже купленным путевкам не получится. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, принятое решение обратной силы не имеет.

Программа поможет восстановить сегмент детского отдыха, который особенно сильно пострадал в период пандемии, говорит руководитель Ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму Татьяна Козловская. Но программу обязательно нужно распространить и на стоимость дороги до места отдыха. Путевка не всегда включает переезд к месту отдыха, а для жителей Сибири, Урала, Дальнего Востока это серьезное вложение, поясняет она. Нужно точно определить понятие путевки для целей программы.

Программа детского кешбэка будет очень востребована в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, особенно если ее распространят на стоимость перевозки

Программа детского кешбэка будет особенно востребована в дальних регионах страны. Спросом будут пользоваться в основном южные лагеря. При этом есть информация, что некоторые из них уже начали повышать стоимость пребывания детей. "Будет жаль, если надбавка съест кешбэк", - заметила эксперт. В детские лагеря по месту жительства регионы вкладывают довольно серьезные средства. Также предоставляются льготы. В частности, для малоимущих семей компенсируется 100% стоимости путевок, добавила Козловская.