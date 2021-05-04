Строительство "Северного потока-2" в Германии может возобновиться в конце мая

Достройка "Северного потока-2" в водах исключительной экономической зоны Германии после иска немецкой экологической организации Nabu может быть возобновлена уже в конце мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкого регулятора.

Nabu подала 3 мая иск, оспаривающий ранее выданное разрешение на достройку газопровода в водах Германии. Обращение в суд немецких экологов временно приостановило действие разрешения. С конца мая работы могут быть возобновлены.

Сейчас строительство двух ниток газопровода ведется в датских водах. Укладку труб второй нитки ведет баржа "Фортуна". В датской зоне ей осталось проложить 12,5 км. В зоне Германии - 11,5. Средняя скорость "Фортуны" - 300-500 метров в сутки. Первую нитку в датских водах с 27 апреля начал строить трубоукладчик "Академик Черский". Здесь ему предстоит уложить 68,5 км труб, а в немецкой зоне - 16,5 км. Средняя скорость его работы после модернизации неизвестна, но экспертами она оценивается выше 1 км в сутки.

Учитывая эти данные, к работам в немецкой зоне оба судна будут готовы приступить не раньше июня этого года.