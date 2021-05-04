Легендарную технологию Flash "убьют" в июле

Обновление Windows 10, удаляющее из системы плеер Adobe Flash, доступно для загрузки с февраля 2021 года, однако установили его не все.

Крупный апдейт, который станет доступен пользователям в июне-июле этого года, забьет последний гвоздь в крышку гроба Flash - плеер будет удален из Windows 10 окончательно. До этого будет выпущено несколько апдейтов, также удаляющих Adobe Flash.

Кроме того, Windows 10 версии 21H1, известная также как May Update, будет поставляться без Adobe Flash Player. После установки обновления плеер автоматически перестанет работать, пишет Windows Latest. Тем, кто не хочет отказываться от него, должны временно отключить обновления. Версии плеера, установленные вручную, удалены не будут.