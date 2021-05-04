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04.05.2021 11:47
Рубрика: В мире

Менее 500 россиян осталось в Непале, закрывающемся из-за коронавируса

Текст: Константин Волков

В Непале, который с 6 мая приостанавливает международное авиасообщение из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, в настоящее время находится 486 россиян. Об этом заявил глава консульского отдела посольства РФ в Катманду Михаил Сковородников, сообщает 4 мая РИА Новости.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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По его словам, речь идет о тех, чьи данные есть у местного миграционного департамента. Все они будут улетать 4-5 мая.

Дипмиссия РФ, по словам Сковородникова, наладила контакты с согражданами и собрала информацию по срокам действия их виз, наличию билетов и местонахождению в настоящий момент. Также дипломат отметил, что посольство оказывает любую посильную помощь соотечественникам.

Как сообщает непальское издание The Himalayan Times, на 3 мая в Непале было зафиксировано 7 388 случаев заболевания коронавирусом, из них почти 3 тысячи в Катманду.

В мире Юго-Восточная Азия Непал Пандемия коронавируса COVID-19

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