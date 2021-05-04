Международная акция "Сад памяти" стала новым форматом майских праздников

Инициаторы идеи отметили, что майские праздники - лучшее время, чтобы объединиться всей семьей и присоединиться к акции, призванной сохранить историю семьи и историю страны.

Очередная высадка в поддержку инициативы состоялась 3 мая в Хабаровском крае. На акцию в селе Пивань вышли сотрудники лесничеств и местной администрации, школьники, ветераны труда. Местные жители и жители близлежащих населенных пунктов участие принимали семьями. Среди них - семья Любушкиных. Владимир и Лилия - родители семи дочерей.

"Мы в семье с детства рассказываем дочерям о подвигах своих родственников. Мой родной дед Любушкин Игнат Васильевич был командиром стрелкового взвода, награжден орденами и медалями. Мой дядя - старший брат матери, был радистом, воевал на Прохоровке, пять раз горел в танке. Получил Орден Красной звезды за бесперебойную связь. Сегодня мы сажали деревья, вспоминая их", - рассказывает глава многодетной семьи.

Фото: Пресс-служба акции "Сад памяти"

Как принять участие:

Участником акции "Сад памяти" может стать каждый. Для этого достаточно зайти на официальный сайт садпамяти2021.рф, найти ближайшую точку и зарегистрироваться на мероприятие. Кроме того, акцию можно поддержать, высадив дерево у себя на участке, либо нарисовав его вместе с детьми, а после - зарегистрировать на карте акции и выложить с историей своего героя и хештегом #СадПамятиДома в соцсети. Каждый участник получает онлайн-сертификат, но главное - вместе мы сохраняем память о своих героях.