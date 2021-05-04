Минюст планирует отменить излишние запреты для заключенных

Министерство юстиции России намерено пересмотреть правила для заключенных в СИЗО и колониях. Об этом стало известно на встрече министра юстиции России Константина Чуйченко и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.

Глава минюста отметил, что некоторые приказы ведомств, утверждающие внутренние правила СИЗО и колоний, а также нормы вещевого довольствия заключенных, содержат устаревшие нормы.

Правила для заключенных нуждаются в модернизации, а также в пересмотре в целях исключения излишних запретов и ограничений, полагают в минюсте. Сейчас сформированы рабочие группы по подготовке соответствующих предложений. В них включен представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. Татьяна Москалькова особо подчеркнула, что необходимо отразить в правилах внутреннего распорядка казенных домов соблюдение прав человека в условиях пандемии и других кризисных условиях.

Особый вопрос для минюста - ресоциализация бывших заключенных. Куда пойдет человек после освобождения? Если вчерашний сиделец не найдет где жить, где работать, то стоит ли удивляться, что он вновь окажется в банде. Это неправильно, когда тюрьма - как дом родной для человека, а на воле такого дома нет. Поэтому минюст работает над проектом создания специализированной службы, которая будет помогать бывшим заключенным встраиваться в общество.