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Рубрика: Происшествия

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Минюст планирует отменить излишние запреты для заключенных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(8447)
Министерство юстиции России намерено пересмотреть правила для заключенных в СИЗО и колониях. Об этом стало известно на встрече министра юстиции России Константина Чуйченко и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.

Глава минюста отметил, что некоторые приказы ведомств, утверждающие внутренние правила СИЗО и колоний, а также нормы вещевого довольствия заключенных, содержат устаревшие нормы.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Правила для заключенных нуждаются в модернизации, а также в пересмотре в целях исключения излишних запретов и ограничений, полагают в минюсте. Сейчас сформированы рабочие группы по подготовке соответствующих предложений. В них включен представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. Татьяна Москалькова особо подчеркнула, что необходимо отразить в правилах внутреннего распорядка казенных домов соблюдение прав человека в условиях пандемии и других кризисных условиях.

Особый вопрос для минюста - ресоциализация бывших заключенных. Куда пойдет человек после освобождения? Если вчерашний сиделец не найдет где жить, где работать, то стоит ли удивляться, что он вновь окажется в банде. Это неправильно, когда тюрьма - как дом родной для человека, а на воле такого дома нет. Поэтому минюст работает над проектом создания специализированной службы, которая будет помогать бывшим заключенным встраиваться в общество.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст

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