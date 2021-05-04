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04.05.2021 12:41
Рубрика: Экономика

Минсельхоз: Посевная кампания началась во всех регионах России

Текст: Татьяна Карабут
Посевная кампания в России началась во всех федеральных округах, работа ведется в 62 регионах России, сообщили в Минсельхозе.
Весенние полевые работы. Фото: Сергей Венявский/ РИА Новости Весенние полевые работы. Фото: Сергей Венявский/ РИА Новости
Весенние полевые работы. Фото: Сергей Венявский/ РИА Новости

В ведомстве уточнили, что на данный момент уже засеяно 6,7 миллиона га, или 13,1% от запланированного (80,5 миллиона га). Пшеница посеяна на 1 миллион га, ячмень - на 2,2 миллиона га, кукуруза на зерно - на 391,1 тысячи га, сахарная свекла - на 491,6 тысячи га, подсолнечник, рапс и соя - на 798,7 тысячи га, 93,5 тысячи га и 20,7 тысячи га соответственно, овощи - на 40,2 тысячи га, картофель посажен на 36,5 тысячи га.

Фото: iStock
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По данным министерства, для проведения сельхозработ аграрии в полной мере запаслись семенами - обеспеченность составляет 105,5%. Достаточно техники: к имеющимся 427 тысячам тракторов, 204,3 тысячи сеялок, 170,9 тысячи культиваторов с начала этого года сельхозтоваропроизводители докупили 4,3 тысячи новых тракторов (+53,5% к уровню 2020 года), 1,3 тысячи зерноуборочных и 133 кормоуборочных комбайнов (+62,5% и +58,3% соответственно). На 500 тысяч тонн больше аграрии приобрели в этом году минудобрений (всего около 2,8 миллиона тонн).

Под посевную выдано 239,5 миллиарда рублей льготных кредитов (под 1-5%).

По прогнозам Минсельхоза, посевная площадь в 2021 году вырастет на 600 тысяч га по сравнению с прошлым годом и составит 80,5 миллиона га, из которых 51,5 миллиона га запланирован под яровой сев. В этом году будут увеличены посевы зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, а также овощей и картофеля в организованном секторе. Также существенно вырастет закладка виноградников. Почти на 15% (до 1,062 миллиона га) вырастет площадь под сахарной свеклой.

Экономика Отрасли Ресурсы Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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