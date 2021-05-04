Минстрой: О необходимости ремонта будет сообщать искусственный интеллект

Искусственный интеллект планируется задействовать в эксплуатации зданий. Он будет сообщать об изношенности коммуникаций и рекомендовать проведение ремонта. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" замглавы Минстроя Максим Егоров.

"Мы сейчас обсуждаем возможность использования технологий искусственного интеллекта при планировании ремонтных работ. Он будет анализировать данные и сообщать об изношенности коммуникаций, рекомендовать уменьшить давление в той или иной трубе", - сказал замминистра.

Также он сообщил, что в перспективе в "умных городах" появится новый тип коммуникаций: инфраструктура сама сможет регулировать подачу тепла в дома в зависимости от температуры воздуха на улице, чтобы избежать перегрева. По словам Егорова, это не только удобство для граждан, в том числе и по итоговым расчетам в платежных документах, но и экологический эффект для города в целом.

Полную версию интервью с замглавы Минстроя Максимом Егоровым читайте в ближайшем номере "РГ".