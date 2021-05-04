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04.05.2021 20:33
Рубрика: Власть

Расходы - пополам

Михаил Мишустин поручил обеспечить детям безопасный и доступный летний отдых
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 97(8448)
В прошлом году из-за пандемии коронавируса в летние лагеря смогли поехать менее 900 тысяч детей, то есть в шесть раз меньше, чем обычно. Правительство извлекло уроки из этого опыта и планирует в текущем году охватить летним отдыхом более 4 миллионов юных россиян. При этом оздоровительная кампания должна быть безопасной и доступной по ценам.
Михаил Мишустин: Нужно, чтобы ребята отдохнули летом без риска для здоровья. Опасность заболеть коронавирусом еще сохраняется. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Нужно, чтобы ребята отдохнули летом без риска для здоровья. Опасность заболеть коронавирусом еще сохраняется. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Нужно, чтобы ребята отдохнули летом без риска для здоровья. Опасность заболеть коронавирусом еще сохраняется. Фото: РИА Новости

"Коллеги, нам необходимо обеспечить выполнение поручения президента, которое он дал в своем Послании Федеральному Собранию. Имею в виду возврат родителям половины стоимости путевки в летний лагерь", - поставил задачу своим заместителям председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

Фото: Олеся Печенкина/РИА Новости
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Как будет действовать этот механизм, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко: "Родители смогут по безналичному расчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50 процентов от ее стоимости через платежную систему "Мир". Продажа таких путевок начнется во второй половине мая. По его словам, компенсацией смогут воспользоваться родители 357 тысяч детей.

"Нужно, чтобы ребята отдохнули летом на свежем воздухе без риска для здоровья. Опасность заболеть коронавирусом еще сохраняется", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Необходимые меры для нормальной работы лагерей приняты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В отличие от прошлого сезона, детей можно будет отправлять на отдых в другие регионы - там, где позволяет эпидемиологическая ситуация. А персоналу разрешат не проживать на территории лагеря всю смену при условии еженедельного тестирования на коронавирус.

На детский отдых и поездки по России кабмин направит почти 12 миллиардов рублей

Откроются палаточные лагеря, санатории смогут увеличить загрузку до 75 процентов. "Мы предполагаем, что летним отдыхом будет охвачено 4,3 миллиона наших детей, из них почти 1,5 миллиона - это дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации", - уточнила Голикова.

Всего планируется открыть 37,6 тысячи организаций детского отдыха. Регионы выделят на проведение летней оздоровительной кампании 48,8 миллиарда рублей.

Более 100 тысяч школьников зарегистрировались на платформе "Сферум"

Роспотребнадзору поручено провести внеплановые выездные проверки, в том числе тех организаций, которые обеспечивают лагеря питанием. Предварительный доклад ведомство представит в кабмин до 1 июня, а итоговый - по окончании летней оздоровительной кампании в октябре.

Особые условия отдыха создаются и для талантливой молодежи из числа участников конкурсов платформы "Россия - страна возможностей" - "Большая перемена" и "Твой ход". На специальном портале "Мирпутешествий.рф" они смогут выбрать поездки выходного дня или недельные туры. "Там будут находиться предложения от различных партнеров. Из бюджета потребуется примерно 2 миллиарда рублей. Смогут отдохнуть 230 тысяч талантливых ребят", - заявил Дмитрий Чернышенко.

Всего же кабмин выделит почти 12 миллиардов рублей на выполнение поручений президента, связанных с летним отдыхом детей и путешествиями по России.

Официально

Правительство выделит 4,7 миллиарда рублей на туристический кешбэк

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить 4,7 миллиарда рублей на программу туристического кешбэка. Ее новый этап начался 18 марта и по поручению президента России Владимира Путина продлится до конца этого года.

Речь идет о поездках по России, оплаченных картой "Мир". Сумма возврата - 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Деньги поступают на карту автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Туристический кешбэк был запущен в 2020 году. Программой уже воспользовались около миллиона россиян, получив при этом возврат средств в размере порядка четырех миллиардов рублей.

Подготовила Галина Мисливская

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Отдых детей в летних лагерях

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