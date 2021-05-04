Мишустин утвердил механизм досудебного обжалования решений надзорных органов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень из 62 видов государственного контроля, для которых с 1 июля начнет действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов.

В него вошли виды надзора, относящиеся к работе 19 ведомств, включая Федеральную налоговую службу, Ростехнадзор, Ростуризм, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минпромторг.

Механизм обязательного досудебного обжалования вводится на основании закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле", принятом в прошлом году. Сейчас система работает в пилотном режиме.

Специальный сервис на едином портале госуслуг позволяет подать жалобу в ведомство, следить за ее рассмотрением и взаимодействовать с должностными лицами без личного посещения. С 1 января 2023 года механизм будет обязательным для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле.