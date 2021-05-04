На Филиппинах началось применение "Спутник V"

Мэр Манилы Иско Морено написал 4 мая в Facebook, что власти филиппинской столицы начали "развертывание вакцины "Спутник V". Пробная партия препарата была доставлена туда 1 мая.

В настоящий момент, по информации мэра, на прививку зарегистрировались около 200 человек, в основном это медики, которые должны быть вакцинированы первыми, следом идут пожилые и имеющие хронические заболевания.

Также российская вакцина была направлена в города Паранак, Макати, Мунтинлупа и Тагиг, которые входят в манильскую агломерацию.

Число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Филиппинах превысило 1,06 миллиона человек, скончались более 17 тысяч больных.

Власти Филиппин помимо "Спутник V" одобрили и экстренное применение других вакцин, как то Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Bharat Biotech, Janssen и CoronaVac.