На лесных территориях Подмосковья создадут 50 полноценных парков

Подмосковью исторически повезло - примерно 45 процентов его территории занимают леса. Тех, кто живет рядом с ними, называют счастливчиками, еще бы - свой кислород под боком. Но счастливчики-то знают, в каком состоянии иной раз находятся лесные территории. Необихоженные, замусоренные, заброшенные... И люди все равно ходят туда гулять, потому что гулять хочется среди деревьев, а не вдоль домов и дорог.

В области решили сделать прогулки по угодьям более комфортными для людей. За пять лет на лесных территориях будут созданы 50 больших парков. Такими планами на днях поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям.

Сделайте нам красиво

К теме создания на лесных территориях полноценных зон отдыха власти присматривались давно. Но сначала в леса не позволяло заходить законодательство, запрещая использовать угодья кроме как по прямому назначению. Потом возмутились лесники - мол, ваши парки увеличат антропогенную нагрузку и без того высокую там, где жилье подступает к лесу.

Благоустроенные территории жители станут посещать чаще, вытаптывая напочвенный покров, повреждая деревья и кустарники, загрязняя все вокруг. Были еще опасения, что взявшиеся за благоустройство предприниматели не постепенно начнут выходить за рамки дозволенного - а они в отношении зеленых угодий очень строги. На лесных территориях нельзя возводить никаких капитальных строений и нельзя ничего рубить. Теоретически все благоустройство должно быть таким, чтобы его при необходимости можно было свернуть и вывезти вон.

Словом, сомнений было много. А жители все время просили: сделайте нам красиво! И два года назад область начала пилотный проект по созданию первых рекреационных зон на лесной территории. Были определены элементы, обязательные для благоустройства лесных парков. Это входная группа, освещение, лавочки и урны, дорожки - отдельные для пешеходов и велосипедистов. Велосипедные дорожки, кстати, в холодное время года легко превращаются в лыжные трассы.

Обязательно должны быть туалет, парковка на подъезде к парку, зона для детского отдыха с малыми архитектурными формами и спортивная зона, где могли бы проводить время подростки. Дальнейшее наполнение зоны зависит только от желания жителей. Могут появиться тематические площадки, например, с естественными или искусственными неровностями для скейтбордистов и самокатчиков. Или веревочная полоса препятствий. Кому-то лесные прогулки не милы без чашечки кофе - и люди просят поставить разборный торговый ларек. А кто-то просит организовать прокат лыж, коньков, скейт-досок или детских машинок.

Первые ласточки

Одной из первых подмосковных зон отдыха на лесных угодьях стал Мытищинский лесопарк. Первая очередь благоустройства в нем завершилась зимой, и тогда удалось лишь проложить лыжные трассы протяженностью 3,5 километра, открыть обогреваемый пункт проката зимнего инвентаря, организовать несколько точек для барбекю и осветить тропинки.

Но даже эти невеликие работы разделили отдых местных жителей на "до" и "после". "Много лет здесь был просто лес без освещения и благоустроенных мест. А уже прошедшей зимой мы катались на лыжах по хорошей освещенной лыжне. Еще здесь есть несколько детских площадок на любой вкус и хорошая зона кафе, а в апреле открылся прокат велосипедов", - рассказывает местная жительница Екатерина Козлова.

А следующим этапом благоустройства станет организация видеонаблюдения и дополнительной парковки на 100 мест. Местные власти надеются решить этот вопрос до конца года. "Нужно согласовывать организацию парковочных мест с областным комитетом лесного хозяйства. По-другому на территории лесного фонда нельзя. Но после проведенного благоустройства посетителей в лесопарке становится все больше, поэтому парковочное пространство необходимо расширять", - отмечает глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.

Еще один пример - парк "Пехорка" в Балашихе. Сначала местные власти благоустроили сам парк, где появилась одна из лучших в области набережных, а сейчас взялись наводить красоту и на 17 гектарах территории примыкающего к нему 68-го лесничества. Там тоже появятся пешеходные тропинки, освещение и лавочки с урнами. Но главное - жители попросили создать просторную площадку, где можно было бы заниматься экстремальными видами спорта. Исторически сложилось так, что между парком и лесом располагается бывшее футбольное поле, которое и решили отдать под экстрим-площадку. Ее концепция уже готова и включает в себя несколько зон для скейтеров, паркурщиков, любителей стритбола, тех, кто занимается воркаутом и памп-треком, показывая трюки на велосипедах. Причем в концепции парка есть как открытые зоны для летних экстрим-занятий, так и просторный павильон, где можно тренироваться в холодное время года. А еще на этой же территории и тоже по просьбам жителей установят поверхности для граффити, где смогут набивать руку начинающие уличные художники.

Как говорят в объединенной дирекции парков городского округа Балашиха, приступить к реализации проекта планируется летом текущего года. Так что скейтеры, паркурщики и памп-трекеры еще успеют оценить прелести занятий на свежем воздухе. А закрытую часть экстрим-парка, который, к слову, обещает стать самым крупным в Подмосковье, будут строить из экологических материалов - все-таки лес рядом.

Вас послушают

В этом году по программе "Парки в лесу" будут благоустроены первые 9 территорий. В их числе Липовая роща в Мякинине, Ушмарский лес в Домодедове, лесопарк в Видном, Кузьминский парк в Котельниках. Все проекты благоустройства будут в обязательном порядке обсуждаться с жителями. "Обязательно приходите на эти обсуждения, принимайте участие в создании концепции парка - и новая зона отдыха, созданная по вашему вкусу, будет приносить радость в любое время года", - говорит Екатерина Козлова из Мытищ.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Рыбникова

Кстати

Зачехлили топоры

Все санитарные рубки в лесах Подмосковья станут возможны только после обсуждения с жителями. Решение принято после многочисленных жалоб граждан на то, что под санитарными мерами нередко маскируется вырубка деревьев под застройку. Последние скандалы на эту тему случились в Королеве и Щелкове, где только дойдя до губернатора, жители смогли отбить у застройщиков свои скверы. "Считаю, что нужно внести полную ясность. Прежде чем осуществлять санитарные рубки, неравнодушные жители обязательно должны задать свои вопросы на общественных слушаниях. Без них рубить мы больше не будем", - пообещал Андрей Воробьев.