Наталья Сергунина: Аудиогиды по музеям и достопримечательностям Москвы теперь доступны на Russpass

В цифровом туристическом сервисе Russpass появились аудиогиды по столичным достопримечательностям и музеям. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала:

"Уже сейчас на Russpass есть аудиоэкскурсии по музею-заповеднику "Коломенское", центру "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, Московскому планетарию, Государственному историческому музею. В будущем планируется публиковать такие гиды по достопримечательностям и других городов России".

Узнать о том, доступен ли аудиогид для определенного объекта, можно на его странице на Russpass. Значок в форме наушников расположен под фотографией. Если нажать на него, на экране отобразятся звуковые дорожки.

Например, про Музей М.А. Булгакова и роман "Мастер и Маргарита" расскажет журналист Алена Долецкая. Слушатели узнают о квартире № 50, расположенной в доме 10 на Большой Садовой улице. Писатель поселился здесь осенью 1921 года. Речь пойдет о том, почему Михаил Афанасьевич решил переехать в Москву и бросить врачебное дело, в каких условиях ему приходилось жить в коммунальной квартире и как менялось его творчество с годами. Считается, что именно квартира № 50 и стала прообразом "нехорошей квартиры" в романе "Мастер и Маргарита". Сейчас тут работает музей.

Вместе с летчиком-космонавтом Героем России Федором Юрчихиным можно совершить путешествие по центру "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Федор Юрчихин расскажет о достижениях отечественной космонавтики и развитии отрасли в XXI веке. Главные экспонаты центра: скафандром "Беркут" ( в таком Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос), модели орбитальной станции "Мир" и корабля "Восток". Аудиогид доступен на странице центра "Космонавтика и авиация" в сервисе Russpass.

О жизни и творчестве Льва Толстого расскажет аудиогид, посвященный Музею-усадьбе Л.Н. Толстого в Хамовниках. Писатель жил в ней с 1882 по 1901 год. Здесь он работал более чем над 100 произведениями. О том, как был устроен быт в доме Толстых, чем занимались в течение дня члены семьи и где творил автор романов "Война и мир" и "Анна Каренина", расскажет Фекла Толстая, праправнучка литератора.

А включив аудиоэкскурсию во время посещения музея-заповедника "Коломенское", слушатели узнают о периоде, когда в дворцовом селе располагалась царская резиденция.

Аудиогид по Московскому зоопарку, записанный ученым-зоологом Николаем Дроздовым, познакомит с редкими животными: манулом, красным волком, сычуаньским такином и амурским тигром.

Всего в сервисе Russpass уже опубликовано 25 аудиогидов по музеям и достопримечательностям.

Справка "РГ"

Russpass - цифровой туристический сервис, который помогает спланировать путешествие по России. Здесь можно купить билеты на самолет, поезд, различные экскурсии, в музеи и театры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах. В сервисе доступно более 1,5 тысячи предложений для путешественников, включая готовые туры и авторские маршруты. Соглашения о сотрудничестве с Russpass подписали все регионы России.

Сервис разработан по инициативе Правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.