Названы ситуации, когда смартфон может быть смертельно опасен

Смартфон может нести смертельную опасность для владельца, когда аккумулятор заряжается неоригинальной зарядкой, купленной в интернете или с рук. Использование "левых" зарядных устройств может привести к воспламенению.

Об этом Ura.ru рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, зарядка, купленная в Сети у незнакомого продавца, с высокой вероятностью может оказаться поддельной, а ее использование - привести к порче, выходу из строя или возгоранию. Он отметил, что в России ежегодно происходит несколько случаев смерти по этой причине.

Также эксперт предупредил об опасности использования смартфона, находящегося на подзарядке, в ванне с водой, и порекомендовал не задевать аккумулятор при разборке устройства. "Если вы нарушите его оболочку, он может воспламениться", - заявил он.

Источником опасности могут стать дешевые аксессуары - например, наушники или чехлы, способные вызвать аллергические реакции или ожоги.