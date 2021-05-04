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Netflix выпустил русский тизер мультсериала по игре League of Legends

Новости
    04.05.2021, 11:58
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

Стриминговый сервис Netflix выложил на своём русском YouTube-канале тизер мультсериала Arcane по популярной игровой вселенной League of Legends.

Фото: youtube.com/ Netflix UK & Ireland
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Сюжет анимационного шоу развернётся в утопиях - стимпанковом полисе Пилтовере и подземном полисе Зауне. Отмечается, что он расскажет "о становлении двух легендарных чемпионов Лиги и о той силе, что разведет их по разные стороны баррикад.

Премьера назначена на ближайшую осень.

Ролевая игра League of Legends вышла в 2009 году, её ежемесячная аудитория составляет около 100 млн игроков по всему миру.

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