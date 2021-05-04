Объем грузовых авиаперевозок в мире достиг абсолютного рекорда

Объем грузовых авиаперевозок в марте 2021 года вырос на 4,4% по сравнению с мартом 2020 года, побив абсолютный рекорд в этой сфере. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"Мировые грузовые авиаперевозки достигли в марте наивысшего уровня за историю наблюдений, хотя рост умеренно ослаб по сравнению с февралем", - отмечается в публикации.

Так, в марте 2021 года спрос на транспортировку грузов самолетами вырос на 22,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наибольший рост спроса был зафиксирован в Африке - на 21,3% по сравнению с мартом 2019 года, Северной Америке - 17,5% и на Ближнем Востоке - 9,1%. В европейских странах этот показатель практически не изменился, увеличившись лишь на 0,9%. Отрицательная динамика была отмечена в Азиатско-Тихоокеанском регионе - снижение на 2,9%, а в Латинской Америке падение оценили в 21,4%.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в стране в марте снизился на 5,8% в годовом выражении, при этом международные перевозки российскими авиакомпаниями снизились на 24,9%, а внутренние - выросли на 23,6%.