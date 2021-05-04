Обрушение метромоста с поездом в центре Мехико попало на видео

Момент обрушения метромоста вместе с поездом в центре Мехико попал на видео. ЧП произошло в 22:25 по местному времени между станциями "Оливос" и "Тесонко".

В результате происшествия погибли 20 человек, заявила мэр мексиканской столицы Клаудия Шейнбаум. "Погибли 20 человек, 49 госпитализированы", - передает ее слова агентство Reuters.

Очевидцы говорят, что людей в вагонах было много, поскольку в это время жители города возвращаются с работы. "Это не час пик, но было людно", - цитирует РИА Новости одного из пассажиров поезда, шедшего следом.

Ранее сообщалось о 15 погибших и не менее 70 раненых.