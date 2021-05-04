Указ губернатора Оренбургской области от 30 апреля 2021 года № 207-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук, от 11.01.2021 № 1-ук, от 25.01.2021 № 20-ук, от 08.02.2021 № 52-ук, от 22.02.2021 № 89-ук, от 05.03.2021 № 100-ук, от 22.03.2021 № 128-ук, от 05.04.2021 № 148-ук, от 19.04.2021 № 188-ук) следующие изменения:

1. В пункте 2 указа:

абзац второй дополнить словами: ", физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в рамках корпоративного спорта;";

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.";

абзац первый пункта 3 указа изложить в новой редакции:

"3. Приостановить по 25 мая 2021 года на территории Оренбургской области работу ночных клубов, объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли, за исключением продажи посредством вендингового автомата.";

пункт 8, подпункты 9.1, 9.4 пункта 9 указа признать утратившими силу; подпункт 9.6 пункта 9 указа изложить в новой редакции:

"9.6. В период религиозных праздников гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, проживающим (пребывающим) на территории Оренбургской области (далее - лица), воздержаться от посещения объектов религиозного назначения и кладбищ.

Руководителям религиозных конфессий Оренбургской области проводить службы и обряды с соблюдением противоэпидемических мероприятий.";

в подпункте 10.8 пункта 10 абзац седьмой признать утратившим силу;

подпункт 10.12 пункта 10 изложить в новой редакции:

"10.12. Организации отдыха детей и их оздоровления, за исключением детских лагерей палаточного типа, расположенных вне территории организации отдыха детей и их оздоровления стационарного типа, возобновить заезды в планируемые смены с 29 мая 2021 года при условии:

соблюдения санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;

подписания с родителями (иными законными представителями) детей, заезжающих в оздоровительную организацию, добровольного информированного согласия на пребывание ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления в условиях ограничительных мероприятий, обусловленных мерами профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19;

информирования ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" в установленном порядке о каждом случае инфекционной (паразитарной) болезни или подозрения на инфекционную (паразитарную) болезнь в течение 2 часов с момента выявления.

Осуществлять выезды организованных групп детей во всероссийские детские центры "Смена" и "Орленок" на Черноморское побережье Краснодарского края и в международный детский центр "Артек" в Республику Крым с учетом эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей соответствующих территорий или их заместителей.";

в тексте указа слова "перчатки", "и перчатки" исключить.

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







