Пять мифов о войне, которые тиражируются по незнанию

Война за право трактовать историю Второй мировой идет много десятилетий. Спорят историки, спорят авторы учебников, спорят целые страны.

О фальсификациях истории той войны мы писали и будем писать. Но сейчас речь идет не о лжецах из числа профи. Каждый раз накануне 9 мая происходят фальсификации еще и по банальному незнанию. Поколение "тех, кто брал Берлин" уходит, ведь им сильно за 80. Молодежь о той войне знает лишь то, что им подскажет голос робота в ответ на запрос "окей, гугл". Представление о технике и оружии, с которыми сражались наши предки, тоже из интернета. Поэтому регулярно праздник по случаю Дня Победы омрачают ляпы. То креативный дизайнер поздравит ветеранов открыткой, на которой вместо Т-34 - "Тигр". То набор штампов про то, как в кровавом 1941-м герои бутылками с зажигательной смесью поджигали "Пантеры"...

1. Отличить фашиста

Совет начинающим дизайнерам: если вам позарез нужно создать патриотический коллаж накануне Дня Победы, то не бродите по просторам интернета. Заблудитесь. Ограничьтесь виртуальным пространством таких площадок, как Музей Победы, парк "Патриот", Центральный музей ВВС, питерский Военно-исторический музей артиллерии, музей-заповедник "Сталинградская битва" и т.д.

Есть удивительные экспозиции, собранные энтузиастами в регионах. Например, УГМК, это в Верхней Пышме: крупнейшая в России частная коллекция бронетехники. Или севастопольский комплекс "35-я береговая батарея" (хотя на эту батарею лучше заглянуть не виртуально). Или, скажем, Музей отечественной военной истории в подмосковном Падиково, который создали люди знающие и увлеченные, которые еще и "Фейсбуке" ведут бесконечную битву с фейками и враньем.

2. Со "шмайссером" на "Тигре"

Уже родилось не одно поколение, которое воспитано на фильмах: 1941 год, на бойцов с "трехлинейками" идут "Тигры", а за ними - пехота, поливая наших из "шмайссеров".

Будущим режиссерам и продюсерам на заметку: в 1941 году "Тигров" у фашистов не было. Впервые их бросили в бой в августе 1942-го под Ленинградом. Дебют получился так себе: часть 57-тонных монстров завязли в ленинградских болотах, другие поломались, были сожжены, один мы захватили. После чего командование панцерваффе (танковых войск нацистов) все "Тигры" отозвало с фронта. Гитлер их применил в операции "Цитадель", на Курской дуге. А это лето 1943 года.

Что касается "шмайссера", то фашисты даже не подозревали, что он так называется. У них были пистолеты-пулеметы MP-38 и MP-40. Их создавали Генрих Фольмер при участии Бертольда Гайпеля.

Дело, конечно, не в названиях. Называйте как хотите, да хоть лазерным бластером. Проблема в том, что в начале войны в немецком пехотном взводе было всего четыре пистолета-пулемета. А основная масса их пехоты вооружалась карабинами "маузер", который сверстник нашей "трехлинейки", они из XIX века.

Может, так фашистов и надо изображать? Есть примеры для подражания. Тренд нашего кинематографа - акцент на историческую достоверность. В фильме "Подольские курсанты" герои в боях сожгли 14 танков: немецкие 18-тонные Pz.Kpfw.-IV и чешские 10-тонные "Прага". Их мы и видим на экране. Даже тактические номера на броне соответствуют. Так держать, мастера культуры!

3. Техническое превосходство: кто кого?

Невероятно живучий стереотип: фашисты пылят по нашим дорогам на BMW, "Мерседесах", чешских "Шкодах". Мы - в лаптях и на телегах. Между тем это бред сивой кобылы. Причем буквально. Коней в вермахте было ой как много, а авто не хватало. Первые два года в пехотных дивизиях вермахта артиллерия имела конную тягу. Вермахт вторгся в СССР, располагая 183 тысячами грузовиков и 514 тысячами лошадей.

Автопарк Красной армии к началу войны - 270 тысяч авто, а коней в нашей армии 526 тысяч.

Так что кони - это правильно. Их (после мобилизации) на той войне были миллионы.

В начале войны мы располагали лучшей бронетехникой: Т-34 и КВ-1. Немцы были в шоке, когда брали в руки трофейные самозарядные винтовки Токарева (СВТ-38 и СВТ-40): верх совершенства. У нас была на высоком уровне артиллерия, включая реактивную, отличные пистолеты-пулеметы.

Из незаурядных систем врага можно выделить 88-мм зенитное орудие FlaK-18/36, которое станет пушкой для "Тигра", 7,92-мм пулемет MG-34 (позже MG-42). Поднялся наш батальон в атаку на роту фашистов - нарвался на огонь минимум 12 MG-34. У каждого скорострельность от 800 до 1200 выстрелов в минуту. Море огня...

А залег батальон - его накрывают 50-мм минами из миномета leGrW 36. От мины спасения нет, не окопаешься, она накрывает сверху. Вот и секрет чудовищных потерь РККА в страшном 1941-м.

4. Чудо-оружие

А как же вундерваффе (Wunderwaffe) - чудесно-несокрушимое оружие? Оно у Гитлера было. В конце войны: реактивная авиация, баллистические и крылатые "фау", управляемые зенитные и противотанковые ракеты.

Разрабатывался "космический бомбардировщик" Silbervogel ("Серебряная птица"): 30 тонн бомб, из космоса (с высоты 260 км) должен был наносить удары по заводам в тылу СССР. И по США. Еще проектировали межконтинентальную ракету, правда, не могли решить, как ее наводить. Лучше всего годился пилот-смертник, и добровольцы уже были.

Только "Вандервафли" могли затянуть агонию Германии, но не могли изменить ход истории. Войну мы выиграли за счет мужества солдат и таланта полководцев.

5. О том, чего не было

Очень популярное направление креативной мысли: а что было бы, если бы... Если бы югославские партизаны не затянули поход Гитлера по Балканам и он бы смог напасть на СССР раньше. Если бы Рудольф Гесс (фигура N 2 нацистской Германии) о чем-то договорился с англичанами. Если бы не морозы под Москвой...

Спор о том, чего не было, - он самый захватывающий. Хотите знать, что было бы, если бы немцы взяли Москву? Я вам отвечу: а они не могли ее взять. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Мои доказательства? Пожалуйста. Но сначала ответьте на вопрос: сколько раз немцы брали Москву и сколько мы - Берлин?

Представьте себе: мы Берлин - трижды. Они Москву - ни разу. Видимо, на роду нашим народам так написано. Пора уж смириться.

Конкретно

Русская тройка

- Первый раз Берлин пал в разгар Семилетней войны - осенью 1760 года. Тогда 120-тысячный город был столицей Пруссии, его гарнизон насчитывал 14 тысяч штыков. Силы атакующих - 20 тысяч русских и 14 тысяч австрийцев и саксонцев. Накануне штурма собравшиеся в ратуше горожане обсуждали, перед кем капитулировать: перед австрийцами или русскими. Решили, что лучше сдаться русским. Трофеями нашей армии стали полторы сотни орудий. Мы получили контрибуцию и освободили 4,5 тысячи пленных. Пробыв в городе четыре дня, русские войска его оставили.

- Русские войска повторно вступили в Берлин в 1813 году, который был оккупирован французской армией. 4 марта 1813 года передовой отряд казаков генерал-адъютанта Александра Чернышева ворвался в Берлин. Затем в город вступили силы генерал-лейтенанта Петра Витгенштейна. Берлин принял русских радушно: "Женщины целовали бородатых казаков, повсюду раздавалось "Ура!" (из хроник немецких газет).

- Кстати, на серебряные трубы с надписью: "За взятие Берлина в 1760 году", пожалованные 85-му Выборгскому пехотному полку, как-то обратил внимание Вильгельм II, последний кайзер Германии. Он был шефом этого полка. Кайзер выразил надежду, что "этого больше не повторится".

- Вильгельм ошибся. В мае 1945 года гарнизон Берлина капитулировал перед нашими войсками: в очередной раз.