Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ирина Невинная

Как будет развиваться служба здоровья

Во всех регионах страны с начала года началась программа модернизации первичного звена здравоохранения, об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Стартовать программа должна была в июле прошлого года, но из-за пандемии основные ресурсы пришлось направить на экстренную помощь инфекционным больным, усиление противоэпидемической службы, поддержку скорой помощи, перепрофилирование стационаров. Сейчас служба здравоохранения возвращается к обычной плановой работе. Поэтому в президентском Послании говорилось о всех основных направлениях развития российской медицины (см. рис.).

Первичное звено - помощь врача или фельдшера непосредственно по месту жительства - основа основ. Участковый терапевт и педиатр - первый доктор, к которому мы идем по любому почти случаю. В предшествующие годы непродуманной "оптимизации" во многих регионах уровень первичной помощи серьезно снизился, и теперь ее предстоит восстановить. "Во всех регионах будут построены и реконструированы поликлиники и ФАПы, закуплено новое оборудование и санитарный автотранспорт", - пояснил суть программы министр. В первую очередь речь идет о сельской медицине и малых городах.

500 млрд рублей выделяется из федерального бюджета на модернизацию российского здравоохранения

Все новые медучреждения будут оснащены новым оборудованием. Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова в декабре прошлого года, из федерального бюджета выделят 500 млрд рублей и еще не менее 50 млрд рублей потратят из региональных бюджетов. Помимо восстановления амбулаторной сети, продолжится и работа по всем основным направлениям национального проекта "Здравоохранение" и входящих в него ключевых федеральных проектов - это улучшение сердечно-сосудистой помощи, включая и дополнительное лекарственное обеспечение, и усиление онкослужбы, и развитие телемедицины, и ВМП, и многое другое.

Подготовила Ирина Невинная

Как поддержат будущих мам и семьи с детьми

Рождение ребенка - всегда радость и всегда - дополнительные расходы. Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС

"Не секрет, что с рождением детей доходы семьи снижаются. С такой поддержкой качество жизни российских семей станет лучше", - так прокомментировала инициативы главы государства в части поддержки семей с детьми координатор проекта ОНФ "Материнская платформа "Время рожать" Татьяна Буцкая. Пособия и выплаты - это важное подспорье. При этом помочь бедной семье выправить экономическое положение, обрести самостоятельность помогает и механизм соцконтракта. Семья получает финансовую помощь на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, других видов деятельности, которые обеспечили бы ее устойчивый доход и независимость.

Подготовила Ирина Невинная

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Ирина Невинная

Как изменится охрана окружающей среды

Экология стала одной из главных тем в Послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Вот что изменится.

Что сказал президент:

За предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе.

Промышленность, транспорт и ЖКХ постепенно переходят на наилучшие доступные технологии, которые позволяют расходовать меньше энергии, сократить выбросы в окружающую среду. Принята программа поддержки компаний, занятых "зеленой" модернизацией. На Сахалине запущен эксперимент по достижению углеродной нейтральности. На острове специалисты измеряют выделение и поглощение углекислого газа, после завершения всех подсчетов начнется продажа углеродных единиц. То есть у каждого производства будет право на эмиссию определенного объема СО 2 , а чтобы его превысить, надо будет приобрести углеродную единицу - квоту, сэкономленную кем-то из конкурентов или созданную за счет разведения лесов, применения других способов поглощения углекислого газа.

Что сказал президент:

Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Такой подход очень простой. Как он звучит: получил прибыль за счет природы - убери за собой.

После принятия уже разработанного минприроды закона владельцы всех предприятий, которые используют или производят опасные вещества, будут формировать специальный фонд для ликвидации оставленного ими накопленного экологического вреда.

Что сказал президент:

Нужно уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки. Предлагаю также "окрасить" экологические платежи... И целевым образом эти деньги направлять на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление окружающей среды.

Концепция расширенной ответственности производителей и импортеров предусматривает, что за их счет вся упаковка всех товаров должна быть полностью утилизирована или переработана. Компания может запустить собственные перерабатывающие мощности, может привлечь подрядчиков. Может уплатить экосбор (его величина вдвое выше стоимости переработки). В итоге экономика должна строиться по принципу замкнутого цикла. Что-то подобное уже складывается по макулатуре: вторую жизнь получают 62% бумажных изделий, это дает загрузку для 80 перерабатывающих заводов, 35 тысяч рабочих мест, 22,5 млрд рублей налоговых отчислений.

На природоохранные мероприятия направят и экологические штрафы и возмещения, полученные за ущерб экологии. После аварии в Норильске "Норникель" по иску Росприроднадзора возместил ущерб на рекордные 146 млрд рублей. Тогда в правительстве решили направить эти деньги на охрану окружающей среды, в первую очередь в Норильске и его окрестностях. Теперь эта практика будет закреплена законодательно.

Что сказал президент:

Предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм.

Эксперимент по квотированию выбросов проходит в 12 городах. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Всем предприятиям-загрязнителям местные власти определяют квоты на выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ. Эта практика может быть распространена и на другие города - сначала с наихудшими показателями по загрязнению, а в перспективе и на всю страну.

Выбросы предприятий-загрязнителей будут ограничены специальными квотами. Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Куда жаловаться

Рашид Исмаилов, глава Российского экологического общества

- Обратиться по экологическим проблемам граждане сегодня могут в региональные министерства, отвечающие за экологию. На сайтах большинства из них указана экологическая "горячая линия". Всегда можно обратиться непосредственно в Росприроднадзор по телефону федеральной "горячей линии": 8 (800) 550-80-45, а также через интернет-форму, где можно прикрепить фото и видео к описанию проблемы: rpn.gov.ru/petition. Сотрудники федерального ведомства передадут сигнал местным коллегам и проследят за добросовестностью их работы. О нарушениях в сфере обращения с коммунальными отходами можно сообщать с помощью сервиса "РЭО Радар", чтобы к решению проблемы подключились специалисты ППК "Российский экологический оператор". Сотрудники центров управления регионами тоже знают, как реагировать на информацию об экологических ЧП.

Подготовил Алексей Дуэль

На бюджетные места вузов смогут поступить большинство выпускников школ

Большинство выпускников российских школ в этом году смогут поступить на бюджетные места в вузах, такого уровня доступа к бесплатному высшему образованию нет практически нигде в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию. Когда стартует прием заявлений от абитуриентов? Кого ждут в топовых вузах? Успеют ли все ребята подать документы после ЕГЭ-2021? Все о приемной кампании этого лета - в нашем материале.

ЕГЭ - 31 мая

Единый госэкзамен в этом году сдают только те ребята, кто собрался поступать в вузы. Всего - 760 тысяч человек. Экзамены стартуют 31 мая - с географии, литературы и химии - и продлятся до 17 июля.

Но большинство выпускников завершат сдачу ЕГЭ уже 25 июня: в этот день пройдет информатика. А все, что после - резервные и дополнительные дни. Они нужны только для тех, кто пропустил основной срок по болезни или другой уважительной причине. В Рособрнадзоре уверяют: даже у тех ребят, кто будет сдавать в последний резервный день 17 июля, останется время, чтобы успеть подать заявления в вузы.

Порядка 60% выпускников школ смогут в этом году попасть на бюджетные места в вузы. На фото - абитуриенты Инженерной школы ДВФУ. Фото: РИА Новости

Айтишники в цене

Всего российским вузам на 2021/2022 год выделено более 576 тысяч бюджетных мест. Приемная кампания стартует 20 июня. Какие направление в авангарде? В первую очередь, в новом учебном году будет больше бюджетных мест для специальностей, задействованных в области цифровой экономики: по математике и механике, компьютерным и информационным наукам, информатике, информационной безопасности, электронике, радиотехнике. По этим направлениям появится 73,8 тысячи дополнительных бюджетных мест, что на 18% больше, чем в 2020 году. Важно: речь идет и о бакалавриате, и о специалитете, и о магистратуре.

- Самые перспективные направления - все, что касается цифровых технологий, - рассказал "РГ" заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко. - Потребность рынка в "цифровых" профи колоссальная. Также не хватает сейчас инженеров и техников, химиков, физиков.

Также в "цене" - врачи и педагоги. Будущим учителям выделено почти 76 тысяч бюджетных мест. Это на 15 процентов больше, чем раньше. Вузы, подведомственные минздраву, получат 43,4 тысячи мест. Это на 20 процентов больше, чем в 2020 г.

Врача заказывали?

Интересно, что в 2021 году биология впервые обогнала по популярности физику по количеству сдающих ЕГЭ. Экзамен по биологии планируют сдавать 153 тысячи ребят. Большая часть из них будет подавать документы именно в медицинские вузы и на факультеты. Эксперты уверены: это не просто запрос "ковидного" времени, это устойчивый тренд.

- Желание детей идти в медицину растет, а пандемия только добавила силы этому тренду, - рассуждает проректор по научной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор биологических наук Денис Ребриков. - Медицина все более привлекательна для ребят по разным причинам. Это стабильная отрасль, человек с медицинским образованием будет востребован в любом случае. У нас, по статистике, и конкурс растет, и баллы ЕГЭ улучшаются.

Вот топ-5 российских медицинских вузов по качеству бюджетного приема: Сеченовский университет - средний балл ЕГЭ - 85.0, РНИМУ им. Н.И. Пирогова - 83.2, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова - 82.1, СПбГПМУ - 80.9, Казанский ГМУ - 80.7. Три из них также входят в топ-20 среди всех российских вузов по качеству "внебюджета". Это значит, что во многих медицинских вузах даже на платное отделение выпускнику-троечнику уже не попасть.

Клик на вуз

Похоже, абитуриентам, поступающим в российские вузы в этом году, вовсе не придется лично приезжать ни для подачи документов, ни для сдачи экзаменов. Дистанционный способ подачи документов прописан в приказе минобрнауки как приоритетный. Какие есть способы?

онлайн через сервис вуза и личные кабинеты абитуриентов; онлайн на госуслугах - через суперсервис "Поступление в вузы онлайн"; обычной почтой или курьером.

Личное участие абитуриентов тоже возможно, если позволит эпидемиологическая обстановка в регионе и будут соответствующие распоряжения местных властей.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ксения Колесникова

Кстати

Сайты в помощь

С 2021 года вузы могут сами устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым можно подать документы на поступление: не менее двух и не более десяти.

То есть максимально абитуриент сможет подать заявления в 5 вузов - и выбрать до 10 направлений в каждом.

Большинство вузов принимает на первый курс по результатам трех ЕГЭ: по русскому, плюс два предмета по выбору. Но есть вузы, которые требуют больше. Например, на "Прикладную математику и информатику" в МГУ нужно принести результаты ЕГЭ по профильной математике, физике, информатике, русскому языку. Плюс - пройти дополнительное письменное испытание по математике уже в самом вузе. Так что сайты вузов, куда выпускник собрался подавать документы, лучше еще раз внимательно рассмотреть. Буквально "под лупой".

Как рассказали "РГ" в Рособрнадзоре, если выпускник хочет дополнить список сдаваемых предметов ЕГЭ, это нужно сделать не позднее чем за 2 недели до соответствующего экзамена. Подать заявление в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) в своем регионе.

Полезные советы

Что можно взять с собой

Шпаргалки и мобильники на ЕГЭ под запретом, но выпускник может взять на экзамен много других полезных вещей - совершенно легально. Так, на профильной математике пригодится линейка для построения чертежей. Правда, она не должна содержать справочной информации. По физике, кроме линейки, также можно захватить непрограммируемый калькулятор, не имеющий доступа к интернету. По географии - еще и транспортир.

Подготовили Мария Агранович, Ксения Колесникова

Какие регионы сэкономят на замещении коммерческих кредитов бюджетными

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Игорь Зубков

За подводку газа до участка в населенном пункте платить не придется

Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поручил правительству и регионам разработать четкий план газификации. Он отметил, что в некоторых населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, доступа к газу до сих пор нет. "За подводку газа до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны", - подчеркнул глава государства и пообещал лично проследить за исполнением этого поручения.

Поправки, которые предусматривают для граждан бесплатное подключение к газовым сетям, уже подготовлены правительством. "Мы уже подготовили проект изменений в закон о газоснабжении, которые снимут нагрузку по подключению к сетям газоснабжения с населения, с домовладений", - заявлял вице-премьер Александр Новак. По его словам, ответственными за эти работы будут газораспределительные организации, а не региональные или муниципальные власти, как было ранее. Но подробный план по газификации все еще не утвержден.

За "последнюю милю" - доведение газа до участка - приходится платить гражданам, за два последних года стоимость работ в среднем выросла на 28,5%. В отдельных случаях доходит до того, что за подключение просят миллионы рублей.

Тарифы на газ регулируются государством, и они ниже экспортных цен

Прошел уже год с момента, как президент поручил проработать концепцию социально ориентированной газификации. Она была готова к концу лета 2020 года, но до внедрения ее в жизнь дело так и не дошло. Основные сложности связаны с финансированием: программа стоит 1,9 трлн руб., а 600 млрд на ее выполнение не найдены.

Многим сейчас не под силу оплатить подводку газа к участку, цены на эти работы растут. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Одним из вариантов может стать привлечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Набор инфраструктурных проектов, в которые они будут инвестироваться, обсуждается правительством, а газификация - самый что ни на есть инфраструктурный проект. Но проблема в том, что его сложно назвать самоокупаемым, а средства ФНБ выделяются именно таковым и на возвратной основе, уточняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

71,4 процента населенных пунктов в России газифицированы, и этот показатель планируется довести до 74,7% к 2026 году. Самый низкий уровень газификации - в Сибири (16,8%) и некоторых областях Дальнего Востока. Стопроцентной газификации страны не будет - там, куда невыгодно тянуть трубы, будут использоваться другие источники энергии

Тарифы на газ регулируются государством, и, как правило, они значительно ниже экспортных цен. Но в 2020 году, в период рекордного падения газовых котировок, внутрироссийские тарифы максимально приблизились к мировым, а иногда были и выше. Безубыточность поставок нашего газа в Европу начинается от 100 долларов за тысячу кубометров, а стоимость газа для населения, например в Москве (где он не самый дорогой), составляет 7,04 рубля за кубометр. Значения вполне сопоставимые. Экспорт газа в прошлом году шел своим чередом, хоть и на фоне пандемии немного снизился, а вот увеличения темпов газификации не произошло.

Не решен также вопрос о полномочиях и зоне ответственности региональных операторов газификации. Нет ясности и в том, для каких категорий жилых домов будут действовать новые правила газификации. "Критерии бесплатного подключения, безусловно, нужны, чтобы под прикрытием социальной газификации не происходило решение бизнес-задач", - говорит Гривач. Допустим, строится коттеджный поселок премиум-класса. Очевидно, что его бесплатная газификация просто увеличит доходы застройщика от последующей продажи недвижимости.

Подготовил Сергей Тихонов