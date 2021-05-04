Новости

Путин объявил благодарность сотрудникам Центра Гамалеи за создание вакцины 22:11
Бельгийский фермер передвинул мешавшую его трактору границу с Францией 21:59
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с COVID-19 посмертно 21:26
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС 21:05
В Бразилии подросток убил мачете трех детей и воспитательницу 20:38
За работу в нежелательных иностранных НПО смогут сажать в тюрьму 20:32
Причастным к экстремистским организациям могут запретить избираться в Госдуму 20:31
Переболевшую COVID Ларису Голубкину вновь госпитализировали 20:11
Турция обсуждает план открытия страны после локдауна 19:57
Травмировавший Панарина Уилсон оштрафован на пять тысяч долларов 19:23
Хуснуллин рассказал о результатах поиска пресной воды под Азовским морем 19:16
В России резко вырос спрос на наличные 19:08
Шрифт для людей с дислексией появился в приложении "Честный знак" 18:53
Цирковых животных будут отправлять на "пенсию" в сафари-парк Крыма 18:52
Депутат Бундестага: Иск экологов не остановит "Северный поток-2" 18:23
Мишустин постановил провести эксперимент по маркировке БАДов 18:20
В дагестанском селе парапланерист врезался в забор 18:17
Северный речной вокзал получил награду крупного международного конкурса дизайна 17:57
Источник: Жардим - главный кандидат на пост наставника "Спартака" 17:54
Центробанк отметил риски всплеска COVID-19 и роста ставок ФРС США 17:53
Данных о пострадавших россиян при обрушении метромоста в Мехико нет 17:44
В Крыму Зеленского обвинили в попытке заразить ЕС страхом войны 17:31
Правительство установило временный запрет на вывоз гречихи из России 17:31
Мурашко рассказал о режиме работы скорой до конца праздников 17:30
На Кубани перевозившая пациента "скорая" столкнулась с тепловозом 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
04.05.2021 22:16
Рубрика: Экономика

Мы за крупой не постоим

Кабмин запретил экспорт гречихи
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Столичный выпуск № 96(8447)
Правительство установило временный запрет на вывоз гречихи из России. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такая мера позволит удержать необходимый объем внутри страны и стабилизировать цены на крупу.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Для обеспечения продовольственной безопасности страны экспорт будет запрещен с 5 июня по 31 августа (включительно) 2021 года. Вывозить нельзя будет гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное, говорится в постановлении правительства.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Эксперт спрогнозировал, ждать ли россиянам дефицита гречки

С инициативой ввести временные ограничения на экспорт гречихи выступил на прошлой неделе минсельхоз в ходе подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Несмотря на то что круп в стране (в том числе и гречки) достаточно для удовлетворения спроса, с ноября прошлого года резко вырос ее экспорт. Способствовали высокие цены, сложившиеся на мировом рынке. Так, средняя цена на гречку с начала этого года по 30 марта 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 39% и составила 571,2 доллара за тонну. По данным Росстата, на 19 апреля цены на гречку увеличились на четверть в сравнении с прошлым годом - до 96 рублей за кг крупы.

Из-за высоких цен на мировом рынке экспорт гречихи в ряд стран-импортеров существенно вырос, отмечали в минсельхозе. Ограничения на экспорт позволят сохранить необходимые объемы гречихи внутри страны и не допустить резких колебаний цен на крупу, пояснили в ведомстве. Кроме того, в этом году посевные площади под основными крупяными культурами будут увеличены, что позволит увеличить самообеспеченность крупами и сохранить стабильные цены на них.

По подсчетам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2020 году в России собрали 892 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году. Экспорт гречихи с начала зернового сезона (с 1 июля) составил 104 тыс. тонн. Тогда как за весь предыдущий сезон вывезли всего 40 тыс. тонн. При этом потребление гречки в России ожидается на уровне 400 тыс. тонн. Цены на гречку действительно растут, но пока далеки от рекордов. Так, цены производителей гречневой крупы в Алтайском крае в конце февраля - начале марта 2011 года достигали исторического максимума в 87,5 тыс. рублей за тонну, предыдущий ценовой пик - 80 тыс. рублей за тонну - зафиксирован в конце апреля 2016 года. На 20 апреля 2021 года тонна гречихи стоила 68,6 тыс. рублей.

Экономика ВЭД Цены на продукты

Главное сегодня

Путин объявил благодарность сотрудникам Центра Гамалеи за создание вакцины
Строительство "Северного потока-2" в Германии может возобновиться в конце мая
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за дискредитирующие поступки
Нештрафуемый порог превышения скорости снова предложено снизить
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая