Правительство установило временный запрет на вывоз гречихи из России. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такая мера позволит удержать необходимый объем внутри страны и стабилизировать цены на крупу.

Для обеспечения продовольственной безопасности страны экспорт будет запрещен с 5 июня по 31 августа (включительно) 2021 года. Вывозить нельзя будет гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное, говорится в постановлении правительства.

С инициативой ввести временные ограничения на экспорт гречихи выступил на прошлой неделе минсельхоз в ходе подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Несмотря на то что круп в стране (в том числе и гречки) достаточно для удовлетворения спроса, с ноября прошлого года резко вырос ее экспорт. Способствовали высокие цены, сложившиеся на мировом рынке. Так, средняя цена на гречку с начала этого года по 30 марта 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 39% и составила 571,2 доллара за тонну. По данным Росстата, на 19 апреля цены на гречку увеличились на четверть в сравнении с прошлым годом - до 96 рублей за кг крупы.

Из-за высоких цен на мировом рынке экспорт гречихи в ряд стран-импортеров существенно вырос, отмечали в минсельхозе. Ограничения на экспорт позволят сохранить необходимые объемы гречихи внутри страны и не допустить резких колебаний цен на крупу, пояснили в ведомстве. Кроме того, в этом году посевные площади под основными крупяными культурами будут увеличены, что позволит увеличить самообеспеченность крупами и сохранить стабильные цены на них.

По подсчетам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2020 году в России собрали 892 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году. Экспорт гречихи с начала зернового сезона (с 1 июля) составил 104 тыс. тонн. Тогда как за весь предыдущий сезон вывезли всего 40 тыс. тонн. При этом потребление гречки в России ожидается на уровне 400 тыс. тонн. Цены на гречку действительно растут, но пока далеки от рекордов. Так, цены производителей гречневой крупы в Алтайском крае в конце февраля - начале марта 2011 года достигали исторического максимума в 87,5 тыс. рублей за тонну, предыдущий ценовой пик - 80 тыс. рублей за тонну - зафиксирован в конце апреля 2016 года. На 20 апреля 2021 года тонна гречихи стоила 68,6 тыс. рублей.