Президент Киргизии подпишет новую Конституцию страны 5 мая 2021 года

Глава Киргизской Республики Садыр Жапаров 5 мая 2021 года подпишет Основной закон, одобренный большинством избирателей во время плебисцита, прошедшего 11 апреля 2021 года. После подписания Конституции президент Киргизии выступит со специальным обращением к народу страны. Данная информация размещена на официальном сайте главы КР.
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
На мероприятии будут присутствовать представители всех ветвей государственной власти - депутаты парламента, члены правительства страны, представители судейского корпуса, а также видные общественные и политические деятели.
Обращение главы государства, как и сам процесс подписания документа, будет транслироваться в прямом эфире телеканалами Киргизии.
Напомним, что в этот же день 5 мая 1993 года на двенадцатой сессии Верховного Совета Киргизской Республики была принята первая редакция Конституция Кыргызстана как суверенного государства.
Позже новые варианты Основного закона, а также поправки в него принимались в 1994, 1996, 2010, 2016 годах.