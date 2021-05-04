Президент Киргизии подпишет новую Конституцию страны 5 мая 2021 года

На мероприятии будут присутствовать представители всех ветвей государственной власти - депутаты парламента, члены правительства страны, представители судейского корпуса, а также видные общественные и политические деятели.

Обращение главы государства, как и сам процесс подписания документа, будет транслироваться в прямом эфире телеканалами Киргизии.

Напомним, что в этот же день 5 мая 1993 года на двенадцатой сессии Верховного Совета Киргизской Республики была принята первая редакция Конституция Кыргызстана как суверенного государства.

Позже новые варианты Основного закона, а также поправки в него принимались в 1994, 1996, 2010, 2016 годах.