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04.05.2021 13:35
Рубрика: Общество

Найдена причина возникновения самого распространенного вида рака у мужчин

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Медицинского колледжа Бэйлора нашли причину возникновения рака яичек. Заболевание считается наиболее распространенным видом рака, встречающимся у мужчин в возрасте от 15 до 49 лет. Подавляющее большинство этих случаев, до 95 процентов, вызваны опухолями половых клеток яичек.

Фото: pixabay.com
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Как говорится в работе, опубликованной в журнале Development, половые клетки могут трансформироваться в раковые при проблемах эмбрионального развития. Тогда они скажутся с возрастом.

Дело в том, что зародышевые клетки изначально обладают потенциалом образовывать множество различных типов клеток. Затем половые клетки теряют эту способность - начинают формироваться только половые клетки - сперматозоиды у мужчин и яйцеклетки у женщин. Именно в этот момент определяется пол человека. И тогда, еще в эмбриональном периоде, могут начать развитие раковые клетки, образующие опухоли половых клеток яичек.

Предметом исследования ученых стал ген под названием NANOS2, который играет важную роль для определения пола, от него зависит, какие именно половые клетки начнут доминировать.

Изучая возможные дефекты при "переключении" на специфические для пола клетки, ученые увидели, как от этого зависит инициализация будущего рака яичек.

В экспериментах с мышами было доказано, что у тех животных, у которых началось развитие опухоли, в некоторых половых клетках отсутствует ген NANOS2. При его дефиците половые клетки не созревали в сперматозоиды, а оставались такими же активно вырабатывающие разные типы клеток, как в эмбриональном периоде.

Эти важные изменения в поведении клеток, считают ученые, могут быть использованы для выявления и лечения раковых клеток.

Наука Общество Наука Онкология: как победить рак

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