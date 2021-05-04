Благодаря льготной ипотеке тысячи семей в России смогли купить квартиру

Виталий и Лилия Катковы из Челябинска, в семье которых в феврале родились двойняшки, о новой квартире позаботились заранее и дотошно просчитывали варианты.

У главы семейства небольшое производство фланцев, молодая мама до декрета работала в полиции. Сначала супруги подыскивали варианты на вторичном рынке жилья. Хотелось, конечно, новостройку, но это уже совсем другие деньги. 17 апреля 2020 года стал переломным в их выборе.

В России заработала программа льготной ипотеки для новостроек. И новенькие квартиры стали намного доступнее для семей, что, собственно, и является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда. Ставка - не выше 6,5 процента, первоначальный взнос - от 15 процентов. Воспользоваться ипотекой могут все желающие. Оператором программы выступает ДОМ.РФ. И Катковы решились! Главное, правильно все рассчитать. Ежемесячный взнос составит 28 тысяч рублей. По словам Лилии, пока это сумма ее "декретных". Однако погасить ипотеку супруги намерены досрочно, хотя кредит взяли на 20 лет. "Сначала пустим на это маткапитал - 639 тысяч рублей, продадим один из автомобилей - еще около 700 тысяч, - подсчитывает Лилия. - После того, как снизим "тело" кредита, можно будет уменьшить ежемесячный платеж либо сократить срок выплаты". Катковы понимают, что придется на чем-то экономить. Но новое жилье того стоит: 95 квадратных метров, закрытый двор, в шаговой доступности поликлиника, магазины.

Готовятся к новоселью и семья Ивановых из Самары. Они планируют через месяц переехать в новую квартиру. Глава семьи 35-летний Максим Иванов - эксперт по недвижимости, поэтому сразу же оценил госипотеку с пониженной ставкой. Семья жила в квартире родителей жены, в прошлом году старшее поколение вернулось в город. Супругам, которые ждали второго ребенка, надо было срочно решать квартирный вопрос. "Успел взять двухкомнатную квартиру благодаря господдержке по ставке 6,1 процента на 20 лет с минимальным взносом 15 процентов", - пояснил "РГ" Максим. - И хотя сейчас в регионе жилье в новостройках подорожало процентов на 15, наверное, все равно при такой ставке можно брать ипотеку". Благодаря разнице в ставке, которая в среднем была 9 процентов, и скидкам банков экономия для семьи - не менее полумиллиона рублей.

В семье бухгалтера Ольги Борисовой тоже просчитали все плюсы и нюансы ипотеки с господдержкой и взяли в прошлом году кредит на покупку новой двушки. Сыну - 18 лет, родительская квартира достанется ему, а старшее поколение справит новоселье в конце 2023 года. Борисовы копили на квартиру, но благодаря пониженной ставке (ДОМ.РФ предложил 5,9 процента) решились на ипотеку. "Сделали расчеты и поняли, что потянем 12,3 тысячи рублей ежемесячных платежей. Ипотеку взяли на 10 лет, вполне комфортно ее выплачиваем, - рассказала "РГ" Ольга Борисова.

Прямая речь

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ:

- Год назад президент РФ объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%, которая была призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья за счет низкой ставки и улучшить жилищные условия россиян. Сейчас можно сказать, что программа оказалась крайне востребованной. За год банки выдали почти 450 тысяч кредитов на 1,337 триллиона рублей.