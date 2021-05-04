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04.05.2021,  
15:54
Текст:  Алексей Моисеев

Проход МиГ-23 и Ми-24 на предельно низкой высоте показали на видео

Пилоты военно-воздушных сил Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара продемонстрировали, как они могут летать на предельно малых высотах.

Показ таких навыков состоялся на одной из находящихся под контролем ЛНА авиационных баз. Самолет МиГ-23 прошел на максимально возможной скорости всего лишь в паре метров над взлетно-посадочной полосой.

Аналогичный трюк выполнил и экипаж вертолета огневой поддержки Ми-24.

Считается, что кроме внешнего эффекта подобное использование техники может пригодиться в условиях настоящего боя, когда необходимо незаметно для радиолокационных станций противника подкрасться к нужному объекту.

В ходе боевых действий в Ливии подобная тактика уже демонстрировалась пилотами противоборствующих сторон.

Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости
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Находящиеся в Ливии однодвигательные истребители с изменяемой геометрией крыла МиГ-23 советского производства в основном использовались для ударов по наземным целям. При этом нередко применялись достаточно мощные средства поражения, например 273-килограммовые разовые бомбовые кассеты РБК-250-275.

Также активно эксплуатируются "летающие танки" - винтокрылые Ми-24 различных версий, в том числе показанная на видео модификация "П", вооруженная двуствольной 30-мм пушкой ГШ-30К.

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Фото: iStock
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