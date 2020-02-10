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10.02.2020,  
13:22
Текст:  Николай Грищенко

Вид из кабины: экстремальный полет "летающего танка" сняли на видео

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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В социальных сетях появилось очередное доказательство высоких пилотажных качеств российского "летающего танка". Полет боевого вертолета семейства Ми-24 в Ливии сняли на видео из кабины летчика.

На кадрах ролика можно увидеть, что бронированная машина весом в несколько тонн летит на сверхмалой высоте - не выше двух-трех метров над поверхностью шоссейной дороги. Легкость, с которой вертолет обгоняет автомобили, говорит о его высокой скорости.

Отметим, что подразделениями Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара в наследство от режима Каддафи досталось несколько десятков транспортно-боевых вертолетов различных модификаций.

"Летающие танки", такое неофициальное название машины получили у военных, пользуются большой популярностью в иностранных армиях. Данные вертолеты являются единственными в мире универсальными машинами, способными не только эффективно решать боевые задачи, но и перевозить до восьми десантников с вооружением. В случае необходимости в грузовой кабине могут разместиться санитар и двое раненных. Всего вертолет может перевозить до 1 500 килограммов груза внутри кабины или до 2 400 килограммов на внешней подвеске.

Последние модификации Ми-35М и Ми-35П "Феникс" имеют возможность установки на турели бортового пулемета "Корд". Ми-35М вооружен подвижной двухствольной 23-мм пушкой, противотанковыми ракетами "Атака", неуправляемыми 80-мм и 122-мм реактивными снарядами, а также авиабомбами. Машина имеет круглосуточную обзорно-прицельную станцию с дальностью обнаружения целей до десяти километров.

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