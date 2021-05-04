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Прощай, легенда. Samsung "похоронила" популярный в России смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
04.05.2021,  
16:36
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 полностью лишился поддержки со стороны производителя, свидетельствуют данные официального сайта.

Galaxy S8 и его "старший брат" Galaxy S8+, вышедшие в 2018 году, работали "из коробки" под управлением Android 7, после чего получили обновления до восьмой и девятой версий. Кроме того, на смартфоны на протяжении двух последних лет продолжали приходить патчи безопасности - апрельский стал последним.

Устройствами по-прежнему можно пользоваться, однако ошибки безопасности в них исправляться уже не будут.

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Напомним, что более новые флагманы Samsung, а также бюджетные модели смартфонов получают три гарантированных обновления Android вместо прежних двух.

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Фото: istock
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