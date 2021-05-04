Пушков ответил на заявление главы британского МИД о России

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил министру иностранных дел Соединенного Королевства Доминику Раабу, заявившему, что будущие взаимоотношения Великобритании и стран НАТО с Россией будут зависеть от поведения Москвы, которое должно измениться.

По словам, российского сенатора, глава британского МИД слово в слово скопировал госсекретаря США Энтони Блинкена. Можно вернуть ему это условие: если Лондон изменит свою политику и откажется от русофобии, улучшение отношений между нашими странами станет возможным, написал Пушков в своем Twitter.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что антироссийскими высказываниями страны Запада пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Он добавил, что США и Великобритания пытаются "удержать в узде другие страны", оставляя за собой монополию на правду. "По их мнению, то, что они говорят, - это правда, а то, что говорят другие государства, - это ложь. Они, конечно, находятся в большом заблуждении", - сказал сенатор.