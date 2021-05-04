Новости

Пушков ответил на заявление главы британского МИД о России 02:58
Власти Мексики принесли официальные извинения народу майя 02:31
В России раскритиковали идею пускать в ЕС только привитых от COVID-19 02:00
Шри-Ланка получила первую партию вакцины "Спутник V" 01:26
Билл Гейтс разводится с супругой после 27 лет брака 00:56
Байден увеличил квоту на прием беженцев в этом году до 62,5 тысячи 00:39
Пушков резко ответил на слова Блинкена о встрече Путина и Байдена 03.05.2021
В горах Непала зафиксирована вспышка коронавируса 03.05.2021
Украине предрекли разрушительный ответ РФ за блокаду Крыма 03.05.2021
"Зеленые" опережают в опросах партию Ангелы Меркель 03.05.2021
Около трети мексиканцев подверглись заражению коронавирусом 03.05.2021
Журналисты уличили Байдена во лжи во время выступления в Конгрессе 03.05.2021
Названа страна - лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19 03.05.2021
В Астраханской области в лобовом ДТП пострадали девять человек 03.05.2021
Постпред РФ при ЕС разъяснил европейцам причины введения российских санкций 03.05.2021
"Спартак" определился с новым главным тренером 03.05.2021
Выбросы загрязненных частиц могут ухудшить мышление пожилых людей 03.05.2021
Посол РФ: Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в ближайшие месяцы 03.05.2021
В Германии арестованы создатели крупнейшего сайта по насилию над детьми 03.05.2021
Дуда: Возможность вступления Украины в НАТО обсудят на саммите в июне 03.05.2021
В Бурятии при сходе лавины погиб человек 03.05.2021
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав древневосточных церквей 03.05.2021
На трассе под Екатеринбургом МЧС предотвратили взрыв 03.05.2021
Уоррен Баффет назвал имя своего преемника 03.05.2021
В Германии одобрили план снятия части ограничений для привитых от ковида 03.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
04.05.2021 02:58
Рубрика: Власть

Пушков ответил на заявление главы британского МИД о России

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил министру иностранных дел Соединенного Королевства Доминику Раабу, заявившему, что будущие взаимоотношения Великобритании и стран НАТО с Россией будут зависеть от поведения Москвы, которое должно измениться.

Постпред РФ при ЕС разъяснил европейцам причины введения российских санкций

По словам, российского сенатора, глава британского МИД слово в слово скопировал госсекретаря США Энтони Блинкена. Можно вернуть ему это условие: если Лондон изменит свою политику и откажется от русофобии, улучшение отношений между нашими странами станет возможным, написал Пушков в своем Twitter.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что антироссийскими высказываниями страны Запада пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Он добавил, что США и Великобритания пытаются "удержать в узде другие страны", оставляя за собой монополию на правду. "По их мнению, то, что они говорят, - это правда, а то, что говорят другие государства, - это ложь. Они, конечно, находятся в большом заблуждении", - сказал сенатор.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

В России раскритиковали идею пускать в ЕС только привитых от COVID-19
Пушков резко ответил на слова Блинкена о встрече Путина и Байдена
Постпред РФ при ЕС разъяснил европейцам причины введения российских санкций
Названа страна - лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19
Билл Гейтс разводится с супругой после 27 лет брака
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"