Путин объявил благодарность сотрудникам Центра Гамалеи за создание вакцины

Несколько сотрудников Центра имени Гамалеи, занимавшихся созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции, получили благодарность президента России. Об этом говорит распоряжение, которое подписал Владимир Путин.

"За активное участие в создании и налаживании производства вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции (COVID-19) объявить благодарность президента Российской Федерации", - говорится в документе.

Благодарность объявлена Анне Ковыршиной, Анастасии Телегиной, Андрею Курнееву и Алексею Лебедеву.

Напомним, именно в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени имени Гамалеи была разработана первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса - "Спутник V".