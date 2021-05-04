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04.05.2021 21:26
Рубрика: Власть

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с COVID-19 посмертно

Ряд российских медиков, которые скончались в ходе борьбы с коронавирусом, будут награждены орденом Пирогова. Об этом говорится в тексте указа президента РФ Владимира Путина.

В списке тех, кому государственная награда будет вручена посмертно, 13 фамилий медиков из регионов страны. Все они будут отмечены "за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга", уточняет РИА Новости.

В числе удостоенных ордена Пирогова - врачи и медсестры из Калининградской области Ридван Абдураманов, Светлана Соловьева, Валентина Колодяжная и Надежда Дивак, а также скончавшиеся сотрудники медучреждений из Владимирской области: Сергей Белкин, Михаил Савичев, Михаил Толмачева, Вера Андреева, Лариса Груздева, Оксана Титенко, Надежда Чванова, Галина Кузнецова, Александр Панкратов.

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