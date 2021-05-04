Более 300 человек спасли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

В ночь на 4 марта на юго-востоке Москвы загорелась гостиница. Более 300 человек спасли. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о пожаре по адресу: 6-я Кожуховская улица, дом 26. Возгорание произошло на 1-м этаже пятиэтажного здания, со слов администрации, на момент пожара внутри находились более 300 человек.

На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе силы ГКУ "ПСЦ".

По прибытии пожарные приступили к ликвидации возгорания, звеньями ГДЗС были проверены все этажи здания. Благодаря грамотным действиям столичных пожарных было спасено 305 человек. В 4:18 пожар был локализован, а спустя 15 минут потушен.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице, в результате пожара пострадали три человека.

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства.