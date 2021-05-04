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04.05.2021 11:38
Рубрика: Общество

Более 8 тысяч консультаций для ветеранов провели в московских центрах госуслуг

Текст: Любовь Проценко

Два года назад в преддверии Дня Победы центры госуслуг запустили тематический проект "Москва - с заботой о ветеранах". Его цель - обеспечить ветеранов наиболее востребованными госуслугами на дому. Что он дал ветеранам, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Проект "Москва - с заботой о ветеранах" - это возможность выразить благодарность людям, совершившим героический подвиг в годы войны. Мы стремимся создать для них комфортные условия получения важных государственных услуг, обеспечить индивидуальный подход к каждому. В 2019 году более 60 тысяч ветеранов, проживающих в столице, получили индивидуальный сертификат, где указан номер телефона персонального помощника. Он всегда на связи и готов ответить на интересующие вопросы. Назначив встречу со специалистами, ветеран может оформить необходимые документы, не выходя из дома. За два года работы программы сотрудники центров "Мои Документы" получили более 24 тысяч звонков, провели более 8 тысяч консультаций и оказали более 4 тысяч услуг для участников проекта".

Каждый участник акции получил персонального помощникам в лице руководителя районного центра "Мои Документы", к которому можно напрямую обратиться по телефону. Ветеран сам выбирает удобную дату и время, когда сотрудник центра придет к нему домой для оказания услуги.

Самые востребованные услуги - оформление и выдача социальной карты, выдача справок о городских и федеральных выплатах, а также прием документов для предоставления льгот на пользование телефонной связью.

"Мои Документы" трепетно относятся к истории Великой Отечественной войны. Напомним, совместно с Главархивом центры госуслуг реализуют еще один важный проект "Москва - с заботой об истории". Его цель - сохранить для следующих поколений фотографии, письма, документы, предметы быта времен войны. Через центры госуслуг жители могут передать материалы в Главархив. Там им обеспечат хранение и при необходимости отреставрируют. За два года работы проекта в столичный Главархив через центры госуслуг Москвы передано свыше 8,8 тысячи документов и предметов периода Великой Отечественной войны.

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