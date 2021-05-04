Первые тюльпаны уже зацвели в столице, но большая часть их распустится к 9 мая. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы.

Еще осенью в городе высадили 12 миллионов луковиц тюльпанов на территории площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. Самые распространенные сорта тюльпанов, которые украсят в этом году столицу, Триумф и Дарвин. "Это очень красивые двуцветные гибридные сорта с диаметром цветков до 10 сантиметров. Их основное преимущество состоит в том, что они выдерживают заморозки и устойчивы к болезням", - рассказали в ведомстве. А еще ко Дню Победы город украсят 4 миллиона виол. Они также холодоустойчивы.

Самые большие и красивые цветники в этом году созданы на лучших видовых площадках города: Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Триумфальной площади, Кутузовском проспекте, в парке Победы на Поклонной горе.

Как рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков, если в прошлом году концепция цветочного оформления города была связана с юбилейным Днем Победы, то в этом его темой стал "Год науки и технологий", объявленный в России. В частности, вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, а также на других магистралях цветами выложат надписи "наука" и "техника", а рядом из цветов изобразят атомы. На площади Гагарина изобразят из цветов фигуры ДНК, атомов и шестеренок. В конце мая - начале июня на городских клумбах появятся 35 миллионов различных однолетних цветов.