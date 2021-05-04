Ковидный год заставил москвичей пересмотреть свои расходы. Многие поняли, что наибольшую опасность для кошелька представляют траты на вредные привычки. Избавиться от них жители столицы решили не ради экономии. Они хотят с большей пользой тратить деньги, раньше уходившие на сигареты и алкоголь. Например, на образование. Такими данными с "РГ" поделился международный центр Romir, который провел исследование совместно с компанией BCG.

Аналитики опросили около 1500 москвичей из разных социально-демографических групп и проанализировали данные об их нынешних и планируемых расходах более чем по 40 товарным категориям. Москвичи высказались, что сейчас готовы оставлять в магазинах большую сумму, чем в начале пандемии. Спрос растет на продукты питания, а также мебель, гаджеты и электронику. Возвращается интерес покупателей и к автомобилям, а это уже говорит о постепенном оживлении экономики после удара коронакризиса. А вот к алкоголю и табаку отношение заметно изменилось. "Это может быть связано с пониманием необходимости более внимательного отношения к своему здоровью", - предполагает управляющий директор и партнер BCG, руководитель экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Иван Котов.

Кроме того, москвичи сейчас менее склонны рассматривать возможность покупки нового жилья, но, как заявил 21 процент опрошенных, намерены в ближайшее время заняться ремонтом. "Два последних года москвичи активно покупали жилье, ажиотажный спрос привел к росту стоимости квадратного метра на 28,4% (55 тысяч рублей), - комментирует результаты опроса доцент кафедры статистики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. - Как правило, вне зависимости от цели приобретения - "для себя", перепродажи или сдачи в аренду - все приобретенное требует ремонта. Отсюда и повышенный спрос на товары и услуги, связанные с обновлением жилья".

Жители столицы стали внимательнее относиться к своему здоровью

Исследование также показало, что москвичи готовы экономить на развлечениях и отдыхе. Вместо кинотеатров и ресторанов жители столицы планируют увеличить расходы на стриминговые платформы для онлайн-трансляций (14%) и доставку еды (21%), говорится в исследовании. А расходы на путешествия, концерты и спа-салоны планируют сократить на четверть.

Пока вирус не побежден, почти половина опрошенных стараются избегать общественных мест: 19% намерены и дальше реже появляться в гипермаркетах, 39% - в ТЦ, а 44% пока продолжат избегать монобрендовых магазинов.