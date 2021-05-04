Метеобюро: 9 мая в Москве обоснованным будет решение о разгоне облаков

В День Победы на погоду в столице будет влиять антициклон. Дождей станет меньше, но их вероятность сохранится. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, в ближайшие дни в столице сохранится дождливая и прохладная погода. "Ближе к 9 мая на погоду в столичном регионе начнет влиять антициклон. Он поднимет атмосферное давление, осадков станет меньше, но в сам праздник в утренние часы возможны дожди, - рассказала Позднякова. - Поэтому обоснованным будет решение о разгоне облаков. Температура воздуха останется ниже климатической нормы. Днем не выше +13..+15.

По ее словам, 10 и 11 мая температура воздуха достигнет нормы, то есть среднесуточное значение поднимется до +12. Скорей всего в дневные часы температура не выше +16, а ночью около +10...+12.