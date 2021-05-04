Московское метро изменит режим работы на время репетиции Парада Победы

Вечером во вторник общественный транспорт Москвы изменит центральные маршруты. А на ряде станций метро введут ограничения: все это связано с репетицией парада Победы на Красной площади.

Маршруты автобусов, проходящих по центру и северо-западу Москвы, изменятся с 15.30. Это необходимо для прохождения колонн бронетехники. В метро ограничения будут действовать с 19.00. Станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку. Ограничения снимут, как только закончится репетиция.