Нацпроект помог молочникам заработать в два раза больше денег

Почти в два раза только за полгода выросли производство и выручка у тех "молочных" компаний, которые участвуют в нацпроекте "Производительность труда". Это значит, на некоторых предприятиях поднялась зарплата. И в продаже стало больше молочных продуктов, а это уже на пользу покупателям.

Одна из главных целей нацпроекта, напомним, внедрять систему бережливого производства и за счет этого добиваться роста производительности труда по пять процентов в год.

Закрутилась карусель

На воронежском предприятии "Дон" каждая корова - рекордсменка, ежегодно приносит более 10 тонн молока. В 2020 году компанию подключили к нацпроекту "Производительность труда". Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) помогли оптимизировать технологические процессы и уменьшить простои.

"Очень быстро нам удалось сократить время доения коров на 10 процентов или на 53 минуты в сутки, - рассказал руководитель проектов ФЦК Яков Шмарин. - Раньше отклонения от графика случались из-за поломок молочной карусели. Ее ремонт достаточно трудоемок, выход молока из-за этого снижался. Мы разработали и ввели стандарт на ремонт и обслуживание карусели, время сервисных простоев сократилось со 137 до 85 минут".

Другое новшество позволило избежать замерзания трубопровода в кормовом смесителе. Специалисты ФЦК порекомендовали установить автоматический извещатель - при минусовой температуре он напоминает о необходимости слить воду. Это решение позволило сбалансировать влажность зимнего рациона животных и дало дополнительную прибавку в полтонны молока в сутки.

"У нас действует программа поощрения рационализаторов, - сообщил гендиректор ООО "Дон" Сергей Караваев. - Авторы предложений по оптимизации технологических процессов получают премии за каждую одобренную инициативу. О лучших рассказывают на общих собраниях и в корпоративных СМИ"

А летом на предприятии намерены заняться оптимизацией заготовки кормов, ухода за дойным стадом и молодняком.

Начали с кефира

В Самарской области на крупнейшем в регионе маслозаводе "Пестравский" на 15 процентов увеличили выработку пакетированного кефира.

На пилотном потоке - в цехе упаковки кисломолочной продукции еще недавно были "пробки" из персонала и тележек с ящиками, вспоминают работники. Сотрудникам мешало пересечение потоков готовой продукции, скопление тары. Эксперты по бережливому производству обнаружили потерю времени и при замене упаковочной пленки и штамповке даты изготовления на продукции.

В результате на участке сделали перестановку оборудования. На полу в цехе появилась разметка, которая не позволяет больше создавать помехи. Сократились и трудозатраты: теперь сотрудники напрасно не передвигаются по цеху, все под рукой. Оптимизировали и рабочее место слесаря, ввели стандарты для прочих рабочих мест. Все эти изменения позволили снизить незавершенное производство более чем в три раза.

"Время работы станков на производство одной тонны существенно сократилось. Отрадно, что все улучшения стали возможны без существенных материальных затрат, в основном за счет оптимизации ключевых участков производства", - пояснил гендиректор предприятия Николай Астафуров. Теперь в планах маслозавода внедрить принципы бережливого производства в других цехах.

Ускорение сметаны

О результатах изменений в компании "А7 Агро - Оренбургский молочный комбинат" убедительно говорят цифры: объем выручки здесь вырос на 89 процентов.

"Если раньше этот показатель в среднем составлял 116 миллионов рублей в месяц, то теперь - 218 миллионов", - рассказал директор предприятия Степан Сироткин.

Добиться такого роста удалось за счет применения принципов бережливого производства и оптимизации рабочих процессов. На участке по изготовлению сметаны удалось сократить производственный цикл более чем вдвое - с восьми до трех с половиной суток. При этом технология не менялась.

Эксперты Федерального центра компетенций предложили оптимизировать процесс маркировки. Прежде дату изготовления и срок годности наносили под крышку тары, а поскольку стаканы имеют разный объем, то оборудование каждый раз приходилось калибровать. На это уходило много времени. Когда же по советам экспертов маркировку перенесли на нижнюю часть упаковки, необходимость в постоянной калибровке техники отпала. Только благодаря этому каждый месяц удается экономить до 15 часов рабочего времени. А производство сметаны за полгода выросло на 92 процента.

"Мы теперь можем направлять дополнительную прибыль на развитие предприятия" - поделился Степан Сироткин. Полученный опыт компания намерена распространить и на другие производственные участки, а также филиалы холдинга.

Справка "РГ"

В этом году благодаря нацпроекту "Производительность труда" еще 35 компаний смогут воспользоваться поддержкой экспертов Федерального центра компетенций.

Модернизация будет проходить в течение года вместо шести месяцев, как на первых предприятиях. Поэтому удастся внедрить бережливое производство и повысить выработку сразу на нескольких участках.