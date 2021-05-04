Люди с инвалидностью, как и здоровые москвичи, хотят ходить в кафе, театры, кино, торговые центры, салоны красоты, словом, быть равноправными жителями родного города. Но зачастую их маршрут ограничивается поликлиникой, центром соцзащиты, аптекой, а из развлечений - ближайшие к дому магазины, у входа в которые есть пандус и можно проехать на грузной коляске между рядами. А бывает, что инвалиды лишены и этого. И вовсе не кресло или белая трость портят им жизнь, а недоступная городская среда. Корреспонденты "РГ" убедились в этом, прогулявшись по центру с соучредителем фонда "Дом с маяком" Лидой Мониавой и ее подопечным 12-летним Колей.

Маршрут построен

Гуляя по городу, кажется, что почти у каждого здания, подземного перехода, входа в метро есть пандусы, а кое-где и лифты, подъемники. Чем не доступный город? "Это только на первый взгляд, сейчас я покажу вам, как все обстоит на самом деле", - сказала директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. Коля вот уже год, как стал ее подопечным. Мальчик сам не передвигается, у него вывихи тазобедренных суставов, сидеть он тоже не может. Кроме того, у него случаются внезапные эпилептические приступы. Можно было бы оставлять мальчика в кровати, опасаясь, что приступ случится где-нибудь на улице, но Лида решила пойти другим путем: она старается вовлечь его в жизнь здоровых людей.

"У меня спрашивали: зачем я взяла Колю из интерната, всю жизнь себе испортила? На что я отвечаю: Коля - самый безобидный и смиренный человек и жизнь никому испортить не может. Он даже пальцем своим пошевелить не в состоянии. Жизнь мне портит недоступная среда", - говорит Лида, показывая на неработающий лифт перехода через Садовое кольцо. "Мы с Колей живем в Новослободском районе, и каждый выход на улицу - квест. Захотели зайти в кафе? Оглянитесь, ни у одного нет пандуса, везде ступеньки", - продолжает она.

Историй про "доступную" среду у Лиды накопилось много. Но главная проблема, признается она, перейти через дорогу в центре города. Там, где нет наземных переходов, подземные не приспособлены. Вот у перехода рядом со станцией метро "Маяковская" мы решили перейти главную улицу города, но уже по одному виду пандуса стало ясно, что воспользоваться им - это рисковать Колиной жизнью. Под таким резким углом мальчик попросту свалится. "Чтобы перейти Тверскую, нужно пешком идти до "Белорусской" или "Охотного Ряда", ближе нет ни одного доступного перехода. Пользоваться низкопольными автобусами на этом пути можно. Так, например, мы и поступили однажды, когда отправились в театр "У Никитских ворот" на Бульварном кольце. Но обратно пришлось идти, так как автобус был по другую сторону от нас. Похожая ситуация на Новом Арбате. Приходится по часу ходить в обход просто для того, чтобы перейти через дорогу", - добавляет Лида.

Еще в конце прошлого года она несколько раз написала официальные запросы про проблему в мэрию. Но ответа пока не получила.

Спустись на землю

Если у города нет возможности сделать доступными подземные переходы на Тверской, то можно вернуть там наземные. С такой инициативой выступил экспертный центр "Пробок.нет", направив 28 апреля соответствующее обращение в мэрию. "До 60-х годов все переходы на Тверской были наземными. В 2014-м ФСО разрешила возродить эту практику напротив здания правительства Москвы, если согласится ГИБДД, но в инспекции ответили отказом. Между тем в 2015 году у Большого театра все-таки появился наземный пешеходный переход", - напомнил руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский.

Обсудили тему доступного города на днях и в Общественной палате Москвы. Говоря о затратах, которые требуются на его создание, генеральный директор Фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов отметил, что проекты по созданию комфортной среды для инвалидов не станут дополнительной нагрузкой на бюджет столицы. "Это экономически выгодное направление расходов, потому что маломобильные группы населения при комфортной среде смогут быть вовлечены в городскую жизнь, в трудовую деятельность", - подчеркнул он.

Есть вопросы и к доступности проживания в многоэтажках. Если дом построен, к примеру, в советское время, без учета требований доступности, чтобы его приспособить, требуется личное заявление жителя с инвалидностью. Потом окружные межведомственные комиссии при префектурах обследуют ситуацию и с учетом технических возможностей принимают решение. Например, если в подъезде нет возможности установить пандус, могут поставить подъемную платформу. "Ее установка по документам длится до двух лет. Инвалид же все это время заперт в квартире. Кроме этого, когда платформа устаревает или ломается, замену или запчасти для ее ремонта ищут с помощью тендера, из-за которого люди снова на пару месяцев оказываются в изоляции", - рассказала помощник председателя Московского отделения Всероссийского общества инвалидов Наталья Гаврилина.

Все гораздо проще в домах, построенных по программе реновации. Там и ступенек нет в холле, а если есть, то с пандусом, и лифты широкие, и даже в однушке, куда переселяется инвалид, предусмотрены два санузла. "Второй - для соцработника", - уточнил член Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерий Теличенко.

И вот таких картинок в Москве тоже еще предостаточно. Фото: Аркадий Колыбалов

Доступ открыт

Общественные организации пытаются помочь сделать город доступнее. К примеру, некоммерческая организация содействия социальной интеграции инвалидов "Доступ открыт" запустила флешмоб, в котором могут участвовать все неравнодушные москвичи. Нужно сфотографировать недоступное для всех пространство, например, подъезд без пандуса, отсутствие спуска с бордюра, кафе со ступеньками и прочее. Фотографией поделиться в соцсетях с хештегом #доступзакрыт. Активисты обещают связаться с представителями власти, если недоступно госучреждение, или обратиться к бизнесу, если на фото попали салон красоты, парикмахерская, магазин.

Где же инвалиды могут чувствовать себя свободно? В числе самых доступных мест - Московский зоопарк. В нем есть пандусы на входе и в павильонах, лифты, все двери и проходы расширены, так что коляска проходит без труда. Предпринимаются усилия, чтобы люди с инвалидностью могли заниматься профессиональным и массовым спортом. По словам начальника управления развития инфраструктуры департамента спорта Мадина Шапсугова, более 2 тысяч инвалидов проходят спортивную подготовку. "У нас 606 зданий и сооружений, из них 398 подлежали адаптации, - рассказал он. - Ежегодно адаптируя по 8-10 объектов, 320 уже подготовили. Бассейны оборудуем подъемниками".

Москва год от года становится более дружелюбной к инвалидам

"В Парке Горького полгода назад не было доступного туалета. Я написала об этом в соцсетях. А заглянув недавно с Колей снова в парк, порадовалась: теперь туда могут приходить отдыхать и люди с инвалидностью, - делится маленькими победами Лида Мониава. - Москва все-таки становится более дружелюбной к инвалидам. Раньше, например, с Воробьевых гор с коляской просто некуда было деться. До конца набережной в любую сторону полтора часа, а метро вечером для инвалидов было недоступно. Сейчас метро для инвалидов работает, как и для всех остальных пассажиров. Я позвонила в Центр обеспечения мобильности подземки и попросила забрать нас с набережной Воробьевых гор. Четверо сотрудников метро пришли и дотащили Колину коляску на метро с набережной до "Новослободской".