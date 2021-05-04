Похолодание и снег с дождем ожидают москвичей во вторник

Похолодание, временами дождь со снегом ожидаются во вторник в столичном регионе. Об этом предупредил москвичей сайт Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха поднимется не выше 6-8 градусов тепла, ночью воздух сможет остыть до +2. Временами будет идти дождь, в ночные часы не исключен дождь со снегом. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Впрочем, похолодание не будет долгим - уже 5 мая начнется потепление. А к концу недели столбики термометров поднимутся до 13-18 градусов тепла днем. Такое потепление в регион принесет антициклон с юга страны. Под его влиянием ветер станет тише, а дожди прекратятся.