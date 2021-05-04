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04.05.2021 16:59
Рубрика: Общество

Сделать вторую часть прививки от COVID-19 в Подмосковье можно в любом удобном пункте

Текст: Ирина Рыбникова

Жители Подмосковья для вакцинации от коронавируса могут выбрать любой удобный пункт. Эта услуга доступна в том числе и тем, кому нужно вводить второй компонент вакцины. Идти туда, где была сделана первая часть прививки, необязательно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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"Можете записаться в ближайший пункт", - написал он в своем аккаунте социальной сети Instagram. Также глава Подмосковья добавил, что летом все мы чаще проводим время за городом с родными и друзьями, поэтому важно позаботиться о безопасности - своей и старшего поколения.

В областном министерстве здравоохранения уточнили, что от коронавируса привились уже 830 тысяч жителей области.

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