Северный речной вокзал получил награду крупного международного конкурса дизайна

Проект Северного речного вокзала получил бронзовую награду крупного международного конкурса дизайна A'Design Awards (Италия) в номинации "Градостроительство и городской дизайн". Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Это международный конкурс, проходящий под патронажем департамента культуры Комо, Бюро европейских ассоциаций дизайна и Политехнического университета Милана. Независимое жюри оценивает проекты в 104 различных дисциплинах.

"Мы благодарны коллегам за такое признание", - сообщает департамент транспорта.

Напомним, что международный конкурс дизайна A'Design Awards проводится уже 12 лет.