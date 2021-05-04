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04.05.2021 17:57
Рубрика: Экономика

Северный речной вокзал получил награду крупного международного конкурса дизайна

Текст: Ирина Огилько

Проект Северного речного вокзала получил бронзовую награду крупного международного конкурса дизайна A'Design Awards (Италия) в номинации "Градостроительство и городской дизайн". Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: РИА Новости
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Это международный конкурс, проходящий под патронажем департамента культуры Комо, Бюро европейских ассоциаций дизайна и Политехнического университета Милана. Независимое жюри оценивает проекты в 104 различных дисциплинах.

"Мы благодарны коллегам за такое признание", - сообщает департамент транспорта.

Напомним, что международный конкурс дизайна A'Design Awards проводится уже 12 лет.

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