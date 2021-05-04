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Рубрика: Экономика

Год открытых дверей

Система "Антисон" и сопровождение: что нового в наземном транспорте Москвы
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 96(8447)
Впервые в наземном транспорте Москвы появилось сопровождение маломобильных пассажиров. Как рассказала в интервью "РГ" замгендиректора ГУП "Мосгортранс" Юлия Темникова, сейчас этот сервис доступен на 20 маршрутах, которые проходят через наиболее важные и востребованные места для маломобильных пассажиров. А в следующем году на дорогах города может появиться самый удобный и экологичный вид транспорта - электробус-гармошка.
Упавший из-за пандемии коронавируса пассажиропоток восстановился примерно на 70 процентов. Фото: Сергей Михеев/РГ Упавший из-за пандемии коронавируса пассажиропоток восстановился примерно на 70 процентов. Фото: Сергей Михеев/РГ
Упавший из-за пандемии коронавируса пассажиропоток восстановился примерно на 70 процентов. Фото: Сергей Михеев/РГ

Юлия Юрьевна, как пандемия повлияла на пассажиропоток?

Юлия Темникова: Обратимся к цифрам. Если в апреле 2019 года наземный транспорт перевозил в день почти 4 млн пассажиров, то в том же месяце 2020-го - только 581 тысячу. Самоизоляция закончилась, и сейчас пассажиропоток восстановился примерно на 70 процентов. Мы стараемся вернуть людей в общественный транспорт за счет современных подходов к безопасности и новых сервисов.

Безопасность - это прежде всего дезинфекция?

Юлия Темникова: Да, но не только. Мы действительно проводим тотальную обработку всех поверхностей, которых касаются пассажиры. Поручней, сидений, валидаторов. Санитарная обработка проводилась и до пандемии, но сейчас ее стали проводить гораздо чаще. Задействуем распылители с обеззараживающим составом. Расширяем и возможности бесконтактной оплаты проезда. Во всем наземном транспорте принимают банковские карты, Apple и Google Pay. Пока самый распространенный способ оплаты - по билетам на "Тройке", примерно 56 процентов транзакций. По тарифу "Кошелек" - 34 процента, а доля оплат банковскими картами достигла 10 процентов.

Фото: РИА Новости
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Второе направление - безопасность на дорогах. Мы первыми в России внедрили систему "Антисон" на наземном транспорте. Это комплекс камер и датчиков, которые анализируют состояние водителя. Например, по частоте моргания электроника определяет, насколько сконцентрирован сотрудник. Понятно, что у нас есть регулярные медосмотры, но везде ведь есть человеческий фактор! Система "Антисон" снизила аварийность уже на 23%.

За безопасностью в салоне следят камеры. Мы получили уже более 3 тысяч запросов от полиции с просьбой предоставить записи с камер. Они позволяют не только раскрывать преступления, но и решать более тривиальные вопросы, например, искать потерянные вещи.

А какие новые сервисы способны привлечь пассажиров?

Юлия Темникова: Мы делаем комфортнее не только сам транспорт, но и инфраструктуру. До конца года переоборудуем более тысячи остановочных павильонов. Это будут навесы с Wi-Fi, USB-портами, информационными табло.

Удалось внедрить в наземном транспорте сопровождение маломобильных пассажиров. Этим занимаются ребята из Центра обеспечения мобильности метро. Они и встретят человека, и проводят в нужное место. Замечаем, что пассажиры с особенностями здоровья стали чаще ездить в театры, музеи. Даже на поздние сеансы ездят на общественном транспорте. Ведь сопровождение работает до 1.00, заказать его легко через контакт-центр "Московский транспорт" и наши транспортные приложения. За несколько месяцев получили более 600 заявок на сопровождение. Уже знаем в лицо постоянных пассажиров и ориентируемся на их требования.

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А как насчет скорости? Автобусы стали быстрее?

Юлия Темникова: Да, помогли выделенки. Их общая протяженность в городе достигла 380 километров. Средняя скорость движения выросла в 1,5-2 раза. Показателен в этом плане один из маршрутов в Царицыно, где экономия времени в пути для пассажиров достигла 15 минут.

Вы постоянно расширяете сеть ночных маршрутов. Неужели рентабельно?

Юлия Темникова: Дело не в рентабельности. Просто у нас есть обратная связь с пассажирами. И ночные маршруты - одна из главных их просьб. Это мировая практика мегаполисов, ночные маршруты - отличная альтернатива такси. У нас сейчас 15 таких направлений. Каждую ночь на них ездят 3,5 тысячи пассажиров.

Современный транспорт - это еще и особые требования к экологичности. Правда ли, что абсолютно все автобусы в Москве заменят электробусами?

Юлия Темникова: Действительно, мы стараемся постоянно обновлять наш парк современными экологичными машинами. Средний возраст автобусов в Москве - 5 лет, парк обновлен на 100 процентов. Сейчас 79% из них с двигателями экологического класса Евро-5. В город постоянно приходят новые трамваи. С 2010 года парк уже обновили на 78%. А что касается электробусов, то мы на самом деле идем к тому, чтобы к 2030 году полностью укомплектовать ими наш парк безрельсового транспорта.

В городе открыто уже 15 ночных маршрутов. Каждую ночь ими пользуются три с половиной тысячи пассажиров

Вспомните, с чего все начиналось. Эти машины в городе появились в 2018 году. Закупили тогда 30 электробусов. Отзывы получили положительные и от водителей, и от пассажиров. Недавно проведенный опрос показал: более 70 процентов москвичей считают электробус самым лучшим видом городского транспорта. Большинство москвичей отмечают, что в их районах стало легче дышать. Спать весной с открытыми окнами раньше для многих было невозможно: рядом ведь магистраль. Электробусы тише, чем автобусы. Да и выбросов диоксида углерода меньше от замены одного автобуса на электробус на 60 тонн в год. Посчитаем: у нас 600 электробусов на 45 маршрутах. До конца года купим еще 400 машин. А до конца 2023-го их будет уже более 2200.

Московский электробус ведь не полностью электрический: отопление салона дизельное...

Юлия Темникова: Рассчитываем, что к 2022 году и отопление станет электрическим. Опытный образец такого электробуса есть, он испытывается на закрытом полигоне завода-изготовителя. Хотим, конечно, как можно скорее выпустить его на линию, но сделаем это, только когда будут стопроцентные гарантии безопасности и надежности. Не хотелось бы забегать вперед, но очень надеемся, что в следующем году увидим электрическую "гармошку" на самых востребованных маршрутах.

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