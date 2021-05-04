Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии водного транспорта в столице.

В своем персональном блоге он написал:

"Разговоры о возрождении речного транспорта идут уже много лет. Но только теперь - когда мы привели в порядок большинство набережных, благоустроили множество парков на реке, открыли "Остров мечты" и ведем реновацию ЗИЛа, - проект сдвинулся с мертвой точки".

В самом проекте глава города видит много и плюсов, и минусов. "Но очень хочется, чтобы по Москве-реке ходили пассажирские трамвайчики", - заключил он.