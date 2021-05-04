В 19 столичных парках летом оборудуют площадки, на которых смогут давать концерты уличные артисты. Поймать свою минуту славы может любой желающий, но для начала нужно подать заявку и пройти отбор. Лучших конкурсантов пригласят на прослушивания.

Бесплатные уличные концерты и спектакли прохожие могли видеть в городских парках и раньше. "Но для выступления артистам приходилось отправлять заявки в каждый парк отдельно, - рассказали "РГ" в пресс-службе Московского продюсерского центра. - Мы с коллегами решили упростить этот путь. Теперь артистам достаточно один раз подать заявку и выступить перед жюри на живых прослушиваниях".

Заявки принимаются до 10.00 17 мая. На сайте mosproducer.ru нужно лишь заполнить анкету и отправить видеозапись своего выступления. Участвовать может любой желающий. Как сольно, так и в составе творческого коллектива. Ограничений по жанрам и направлениям нет. А это значит, что парки будут рады как музыкантам и танцорам, так и фокусникам и чтецам.

Лучших конкурсантов пригласят на прослушивания, куда придут эксперты Московского продюсерского центра и представители парков. "Сегодня каждый столичный парк придерживается своей концепции и, опираясь на нее, формирует свою творческую программу, - уточнили организаторы. - Поэтому любой парк по итогам конкурсного отбора может предоставить аккредитацию на сезон тем артистам, чье творчество ему наиболее близко".

Площадки для выступлений уличных артистов летом организуют в 19 парках Москвы. В их числе - сад "Эрмитаж", Сад Баумана, "Сокольники", Парк Горького.