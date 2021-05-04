Увеличилось число пострадавших при пожаре в московской гостинице

Два человека погибли в результате пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве, еще 18 пострадали, в их числе 10 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным информационного агентства, за помощью к медикам обратились 20 человек, включая 10 детей. Госпитализированы 14 человек, среди госпитализированных восемь детей. Два взрослых человека находились в реанимации, но позже скончались.

Напомним, что утром 4 мая на юго-востоке Москвы произошел пожар в гостинице на улице 6-я Кожуховская, 26. Как рассказали "РГ" в департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы, огонь был локализован к 4:18 и полностью потушен в 4:30. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.