В МЧС уточнили информацию о погибших при пожаре в гостинице Москвы

В результате пожара в гостинице на юго-востоке Москвы погибших нет, уточнили в ГУ МЧС по столице. На сайте ведомства сообщается, что спасены 305 человек, семеро пострадали.

Отмечается, что троим потребовались реанимационные действия. Благодаря усилиям медиков один пострадавший пришел в сознание.

Напомним, пожар в 5-этажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, д. 26, произошел в ночь на вторник. Площадь возгорания составила 100 кв.м. Пожар удалось ликвидировать в 04.30. Ранее сообщалось о трех погибших.